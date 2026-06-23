Budući srednjoškolci danas i sutra popunjavaju liste želja

Budući srednjoškolci mogu da popune listu želja elektronskim putem na portalu “Moja srednja škola“ ili neposredno u osnovnoj školi od 8 do 15 časova.

Konačni rezultati raspodele po školama i obrazovnim profilima biće objavljeni 29. juna.

Ključni savet: Popunite svih 20 želja

Pomoćnik ministra prosvete za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje, Ivan Ćilerdžić, apelovao je na učenike i roditelje da maksimalno iskoriste obrazac za prijavu:

„Glavni savet je da dobro razmisle i realno popune listu želja prema broju bodova koji imaju. Naš apel je da popune ceo obrazac, odnosno svih 20 želja ili minimum 15, da bismo bili sigurni da će učenici biti raspoređeni u prvom krugu i prema željama za koje su se opredelili“, izjavio je Ćilerdžić za Tanjug.

Rezultati mature na nivou prošlogodišnjih

Konačni rezultati završnog ispita objavljeni su u nedelju, 21. juna u 21 čas, na portalu „Moja srednja škola“, što je ranije nego što je predviđeno zvaničnim Kalendarom aktivnosti.

Podaci o prosečnom broju bodova pokazuju sledeće trendove:

Matematika i treći test: Postignuti su nešto bolji rezultati u odnosu na prošlu godinu.

Maternji jezik: Beleži se neznatno niži prosek u poređenju sa prethodnim završnim ispitom.

Ukupan prosek: Rezultati su generalno ostali na nivou prošlogodišnjih.

(Tanjug)