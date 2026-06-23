Tamiška regata spaja generacije na reci

Od dvanaestogodišnjih debitanata do iskusnih kajakaša, rekordan broj učesnika pete regate uživao je u vanserijskom doživljaju na petoj Pančevačkoj kajak-kanu regati.
14:00
23.06.2026
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Na petoj Pančevačkoj kajak-kanu regati, koju je organizovao klub „Sportiko“ u saradnji sa Turističkom organizacijom Pančeva i Sportskim savezom Pančeva, okupilo se oko 350 učesnika i gostiju iz svih krajeva Srbije.
Oko 200 plovila – od indijanskih kanua i rekreativnih kajaka do sve popularnijih SUP dasaka – ispunilo je reku u subotu, 20. juna, živopisnim prizorom koji je malo koga ostavio ravnodušnim.
Već od ranih jutarnjih sati na tamiškoj obali nadomak prostorija „Sportika“ vladala je posebna atmosfera.
Foto: Privatna arhivaFoto: Privatna arhiva
Veslači su pristizali iz Vrbasa, Kule, Novog Sada, Zrenjanina, Zaječara, Niša, Boljevca i brojnih drugih mesta, a očekivano iz Beograda je došlo najviše veslača, oko pedeset.
Među njima bilo je mnogo onih koji su već godinama verni regati, ali i veliki broj početnika koji su po prvi put odlučili da Tamiš upoznaju iz sasvim drugačije perspektive – sa površine vode.
Predsednik kluba „Sportiko“ Ivan Milivojević nije krio zadovoljstvo odzivom.
– Svake godine rastemo. Ove godine imali smo oko 200 čamaca i oko 350 učesnika i gostiju. To pokazuje da ljudi prepoznaju vrednost ovakvih manifestacija. Jedino na šta nismo mogli da utičemo bila je velika sparina. Zato smo učesnike unapred upozorili da ponesu dovoljno vode, kačkete i da se zaštite od sunca – kaže Milivojević.
Ruta je vodila šest kilometara uzvodno od pristaništa nadomak Crvenog magacina, gde su i prostorije „Sportika“, pa do starog železničkog mosta, a zatim nazad do polazišta. Iako na papiru deluje kao jednostavan izlet, učesnici kažu da je doživljaj mnogo više od običnog veslanja.
– Teško je opisati atmosferu. Bilo je fenomenalno. Ljudi su uživali u prirodi, labudovima i drugim pticama, a mnogi su prvi put videli Tamiš iz ovog ugla. Siguran sam da će se vratiti i zbog toga se zahvaljujem svima koji su nam pomogli, počev od Grada Pančeva, koji je pored ostalog našu manifestaciju proglasio gradskom – dodaje Milivojević.
Foto: Privatna arhivaFoto: Privatna arhiva
Da je reč o vanserijskom doživljaju tako potvrđuje i Pančevac Đorđe Anđelovski, jedan od redovnih učesnika.
– Ovo mi je četvrta regata i svaki put je fenomenalno. Organizacija je odlična, druženje još bolje. Vesla se do starog železničkog mosta i nazad, a posle sledi druženje uz pasulj, hladno pivo i dobru priču – kaže on.
Njegova priča je zanimljiva, jer se veslanjem nije bavio od malih nogu.
– Živim u komšiluku i pre nekoliko godina gledao sam ljude kako veslaju. Prišao sam, raspitao se i učlanio u klub. Do tada nikad nisam seo u čamac. Danas je to postalo deo mog života. Kad god imam vremena, posle posla, siđem do vode i provedem sat ili dva na reci – priča Đorđe.
Sličnog mišljenja je i Nenad Arsić, koji se već desetak godina rekreativno bavi veslanjem.
– Nije to moj osnovni sport, bavim se karateom, ali ovde ste na vodi, u prirodi, aktivni ste i radite nešto dobro za zdravlje. Oduševljen sam koliko je ljudi danas došlo. Tamiš je veliki resurs koji nam je bukvalno ispred nosa, a još nije dovoljno iskorišćen – smatra Arsić.
Posebnu draž regati dali su oni koji su po prvi put uzeli veslo u ruke, a među njima je bila i Dijana Milojkov.
Foto: Privatna arhivaFoto: Privatna arhiva
– Prvi put sam na regati i baš sam zadovoljna. Malo smo vežbali pre polaska i nije bilo problema. Lepo iskustvo i sigurno ne poslednje – kaže ona.
Najmlađi učesnici takođe su pokazali da godine nisu prepreka za uživanje na vodi, a dvanaestogodišnja Ena Gojak, članica plesnog kluba „Balerina“, prvi put je samostalno veslala Tamišem.
– Dobra je atmosfera i lepo je na vodi. Sunce jeste jako, ali osećaj je odličan – rekla je Ena.
Da veslanje lako osvaja ljude potvrđuje i Srba Antić iz Banatskog Brestovca.
– Prošle godine sam prvi put probao kajak i odmah mi se dopalo. Ivan nam je sve lepo objasnio i već posle prvog veslanja bilo je odlično. Posebno me je oduševio pogled na Tamiš iz čamca. Kada ste na vodi, potpuno drugačije doživite prirodu – kaže Antić.
Za uspeh manifestacije zaslužni su i brojni volonteri. Među njima je bila Tamara Kocić iz Beograda, studentkinja Fakulteta za sport i fizičku kulturu.
– Prvi put sam ovde i veoma mi se dopada. Ima mnogo ljudi i vidi se da je organizacija ozbiljna. Pomažemo oko parkinga, prenosa kajaka i svega što je potrebno da događaj funkcioniše bez problema – kaže Tamara.
O bezbednosti učesnika posebno se vodilo računa, a Snežana Milošević bila je zadužena za prijavu učesnika.
– Svi učesnici popunjavali su podatke zbog bezbednosti. Obezbeđeni su prsluci i prva pomoć. Po svemu sudeći, ove godine oboren je rekord pobroju prijava – kaže ona.
Foto: Privatna arhivaFoto: Privatna arhiva
I zaista, i pored visokih temperatura, organizatori nisu imali nikakvih problema.
Medicinska ekipa ostala je praktično bez posla, a poneki učesnici odlučili su čak i da se rashlade skokom u Tamiš.
I na kraju, možda je upravo čistoća reke jedna od stvari koje najviše raduju organizatore.
Milivojević podseća da se poslednjih godina na Tamišu sve češće mogu videti dabrovi, vidre, rakovi i druge vrste koje predstavljaju pouzdan pokazatelj zdravijeg ekosistema.