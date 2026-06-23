Tamiška regata spaja generacije na reci

Od dvanaestogodišnjih debitanata do iskusnih kajakaša, rekordan broj učesnika pete regate uživao je u vanserijskom doživljaju na petoj Pančevačkoj kajak-kanu regati.

Na petoj Pančevačkoj kajak-kanu regati, koju je organizovao klub „Sportiko“ u saradnji sa Turističkom organizacijom Pančeva i Sportskim savezom Pančeva, okupilo se oko 350 učesnika i gostiju iz svih krajeva Srbije.

Oko 200 plovila – od indijanskih kanua i rekreativnih kajaka do sve popularnijih SUP dasaka – ispunilo je reku u subotu, 20. juna, živopisnim prizorom koji je malo koga ostavio ravnodušnim.

Već od ranih jutarnjih sati na tamiškoj obali nadomak prostorija „Sportika“ vladala je posebna atmosfera.

Veslači su pristizali iz Vrbasa, Kule, Novog Sada, Zrenjanina, Zaječara, Niša, Boljevca i brojnih drugih mesta, a očekivano iz Beograda je došlo najviše veslača, oko pedeset.

Među njima bilo je mnogo onih koji su već godinama verni regati, ali i veliki broj početnika koji su po prvi put odlučili da Tamiš upoznaju iz sasvim drugačije perspektive – sa površine vode.

Predsednik kluba „Sportiko“ Ivan Milivojević nije krio zadovoljstvo odzivom.

– Svake godine rastemo. Ove godine imali smo oko 200 čamaca i oko 350 učesnika i gostiju. To pokazuje da ljudi prepoznaju vrednost ovakvih manifestacija. Jedino na šta nismo mogli da utičemo bila je velika sparina. Zato smo učesnike unapred upozorili da ponesu dovoljno vode, kačkete i da se zaštite od sunca – kaže Milivojević.

Ruta je vodila šest kilometara uzvodno od pristaništa nadomak Crvenog magacina, gde su i prostorije „Sportika“, pa do starog železničkog mosta, a zatim nazad do polazišta. Iako na papiru deluje kao jednostavan izlet, učesnici kažu da je doživljaj mnogo više od običnog veslanja.

– Teško je opisati atmosferu. Bilo je fenomenalno. Ljudi su uživali u prirodi, labudovima i drugim pticama, a mnogi su prvi put videli Tamiš iz ovog ugla. Siguran sam da će se vratiti i zbog toga se zahvaljujem svima koji su nam pomogli, počev od Grada Pančeva, koji je pored ostalog našu manifestaciju proglasio gradskom – dodaje Milivojević.

Da je reč o vanserijskom doživljaju tako potvrđuje i Pančevac Đorđe Anđelovski, jedan od redovnih učesnika.

– Ovo mi je četvrta regata i svaki put je fenomenalno. Organizacija je odlična, druženje još bolje. Vesla se do starog železničkog mosta i nazad, a posle sledi druženje uz pasulj, hladno pivo i dobru priču – kaže on.

Njegova priča je zanimljiva, jer se veslanjem nije bavio od malih nogu.

– Živim u komšiluku i pre nekoliko godina gledao sam ljude kako veslaju. Prišao sam, raspitao se i učlanio u klub. Do tada nikad nisam seo u čamac. Danas je to postalo deo mog života. Kad god imam vremena, posle posla, siđem do vode i provedem sat ili dva na reci – priča Đorđe.

Sličnog mišljenja je i Nenad Arsić, koji se već desetak godina rekreativno bavi veslanjem.

– Nije to moj osnovni sport, bavim se karateom, ali ovde ste na vodi, u prirodi, aktivni ste i radite nešto dobro za zdravlje. Oduševljen sam koliko je ljudi danas došlo. Tamiš je veliki resurs koji nam je bukvalno ispred nosa, a još nije dovoljno iskorišćen – smatra Arsić.

Posebnu draž regati dali su oni koji su po prvi put uzeli veslo u ruke, a među njima je bila i Dijana Milojkov.

– Prvi put sam na regati i baš sam zadovoljna. Malo smo vežbali pre polaska i nije bilo problema. Lepo iskustvo i sigurno ne poslednje – kaže ona.

Najmlađi učesnici takođe su pokazali da godine nisu prepreka za uživanje na vodi, a dvanaestogodišnja Ena Gojak, članica plesnog kluba „Balerina“, prvi put je samostalno veslala Tamišem.

– Dobra je atmosfera i lepo je na vodi. Sunce jeste jako, ali osećaj je odličan – rekla je Ena.

Da veslanje lako osvaja ljude potvrđuje i Srba Antić iz Banatskog Brestovca.

– Prošle godine sam prvi put probao kajak i odmah mi se dopalo. Ivan nam je sve lepo objasnio i već posle prvog veslanja bilo je odlično. Posebno me je oduševio pogled na Tamiš iz čamca. Kada ste na vodi, potpuno drugačije doživite prirodu – kaže Antić.

Za uspeh manifestacije zaslužni su i brojni volonteri. Među njima je bila Tamara Kocić iz Beograda, studentkinja Fakulteta za sport i fizičku kulturu.

– Prvi put sam ovde i veoma mi se dopada. Ima mnogo ljudi i vidi se da je organizacija ozbiljna. Pomažemo oko parkinga, prenosa kajaka i svega što je potrebno da događaj funkcioniše bez problema – kaže Tamara.

O bezbednosti učesnika posebno se vodilo računa, a Snežana Milošević bila je zadužena za prijavu učesnika.

– Svi učesnici popunjavali su podatke zbog bezbednosti. Obezbeđeni su prsluci i prva pomoć. Po svemu sudeći, ove godine oboren je rekord pobroju prijava – kaže ona.

I zaista, i pored visokih temperatura, organizatori nisu imali nikakvih problema.

Medicinska ekipa ostala je praktično bez posla, a poneki učesnici odlučili su čak i da se rashlade skokom u Tamiš.

I na kraju, možda je upravo čistoća reke jedna od stvari koje najviše raduju organizatore.

Milivojević podseća da se poslednjih godina na Tamišu sve češće mogu videti dabrovi, vidre, rakovi i druge vrste koje predstavljaju pouzdan pokazatelj zdravijeg ekosistema.

(Opširnije u štampanom izdanju „Pančevca“)

(Pančevac/J. Filipović)

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