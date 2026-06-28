Poreski kalendar za jul 2026: Svi ključni datumi i obaveze na jednom mestu

Poreska uprava objavila je zvanični poreski kalendar za jul 2026. godine. Najveći broj obaveza i ove godine zakazan je za sredinu meseca, tačnije za 15. jul, kada ističe rok za predaju ključnih poreskih prijava i uplatu poreza. Kako biste izbegli eventualne kazne usled kašnjenja i pravilno isplanirali letnje poslovanje, u nastavku vam donosimo detaljan pregled svih rokova po datumima.

6. jul 2026.

Estradni programi: Dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnog programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa u mesecu junu (Obrazac OZU).

Osobe sa invaliditetom: Dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za jun (Obrazac IOSI) i uplata sredstava.

10. jul 2026.

Neživotno osiguranje: Podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za mesec jun (Obrazac PP-PPNO).

Poreski dužnici (PDV): Podnošenje poreske prijave za porez na dodatu vrednost i plaćanje PDV-a za mesec jun od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV (Obrazac PPPDV).

15. jul 2026.

Samostalne delatnosti: Plaćanje akontacije poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za mesec jun.

Ugostiteljske usluge: Plaćanje poreza na prihod od pružanja ugostiteljskih usluga za drugi kvartal 2026. godine.

Posebne kategorije osiguranika: Plaćanje doprinosa za sveštenike i verske službenike, domaće državljane zaposlene u inostranstvu i inostrane penzionere za mesec jun.

Osnivači i članovi društva: Podnošenje poreske prijave o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva i plaćanje doprinosa za jun (Obrazac PP OD-O).

PDV i izvoz:Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV-a za mesec jun (Obrazac PPPDV).

Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV-a za drugo tromesečje 2026. godine (Obrazac PPPDV).

Podnošenje Obrasca PID PDV 1 za jun, odnosno za drugo tromesečje, za poreske obveznike koji pretežno vrše promet dobara u inostranstvu.

Porez na dobit: Plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za mesec jun.

Akcize i energenti:Podnošenje poreske prijave za obračun akcize za period od 16. do 30. juna i plaćanje obračunate akcize (Obrazac PP OA).

Podnošenje poreske prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju i/ili komprimovani prirodni gas za jun i plaćanje akcize (Obrazac PP OAELKPG).

30. jul 2026.

Frilenseri i autorska prava: Podnošenje poreske prijave i plaćanje obaveze za prihode od ugovorene naknade od autorskih i srodnih prava i naknade za izvršen rad na koje se porez plaća samooporezivanjem za drugi kvartal 2026. godine (Obrazac PP OPO-K).

31. jul 2026.

Neisplaćene zarade: Podnošenje poreske prijave i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na najnižu mesečnu osnovicu za neisplaćene zarade za jun (Obrazac PPP-PD).

Akcize: Podnošenje poreske prijave za obračun akcize za period od 1. do 15. jula i plaćanje obračunate akcize (Obrazac PP OA).

Važna napomena o rokovima:

Rok za obaveze koje dospevaju na neradni dan pomera se na prvi naredni radni dan. Jedini izuzetak je rok za plaćanje akcize obračunate za period od 1. do 15. dana u mesecu, koji se uvek pomera na poslednji radni dan u tom mesecu.