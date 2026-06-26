Bajatović: Produžen ugovor sa Rusijom o snabdevanju gasom za tri meseca

Ne kupuj - udomi Glogonjku i polubigliće
17:00
26.06.2026
Direktor JP Srbijagas Dušan Bajatović izjavio je danas da je ugovor sa Rusijom o snabdevanju gasom produžen za naredna tri meseca i očekuje da će uskoro biti produžen do Nove godine.
„Sad smo produžili, ja to još nisam objavio, iako se to već desilo, gasni aranžman za naredna tri meseca, produžićemo i do Nove godine uskoro“, rekao je Bajatović u Skupštini Srbije gde se, između ostalog, raspravlja i o davanju garancija Republike Srbije za izmirivanje obaveza Srbijagasa, što je opozicija kritikovala.
On je rekao da nema investicija bez gasa i poručio da ukoliko se ne završe neki od navedenih projekata, poput interkonekcije sa Rumunijom i sa Makedonijom, i da se pojačaju kapacitete prema Mađarskoj i da se završe skladišta koja se te takođe pominju, gas će da poskupi za minimum 40 odsto.
Bajatović je kazao i da Srbijagas investicione kredite finansira sama, ali da je neophodna garancija države da će projekat biti završen.
„Zašto smo išli na komercijalne kredite? I to morate da razumete. Do skoro nije bilo kreditiranja za gas, za gasnu infrastrukturu, ni od Svetske banke, ni od EBRD-a. Šta hoćete? Kritikujete da dođu Kinezi. Uzeli smo u proseku kamatne stope 2,4 odsto, na sedam godina. Nađite te kamatne stope u Evropi da vidimo da li je to bolje ili lošije“, rekao je Bajatović opoziciji.
Kako je rekao, suštinski se finansira iz portfolija banaka koje rade na srpskom tržištu.
Pozvao je opoziciju da gleda širu sliku i da imaju u vidu da projekti moraju da se završe, ne zato što je to evropska agenda, već naša potreba.
„I ako želimo da imamo normalne cene gasa, i ako želimo da imamo energetsku bezbednost, gospodo, pa mi moramo da izgradimo te kapacitete. To da li ću da uberem neki politički poen, ja to i ne reklamiram. Ja vas molim da Srbijagas ne reklamirate kao preduzeće koje nema tekuću likvidnost“, rekao je Bajatović.
(Agencije)