Bajatović: Produžen ugovor sa Rusijom o snabdevanju gasom za tri meseca

Direktor JP Srbijagas Dušan Bajatović izjavio je danas da je ugovor sa Rusijom o snabdevanju gasom produžen za naredna tri meseca i očekuje da će uskoro biti produžen do Nove godine.

„Sad smo produžili, ja to još nisam objavio, iako se to već desilo, gasni aranžman za naredna tri meseca, produžićemo i do Nove godine uskoro“, rekao je Bajatović u Skupštini Srbije gde se, između ostalog, raspravlja i o davanju garancija Republike Srbije za izmirivanje obaveza Srbijagasa, što je opozicija kritikovala.

On je rekao da nema investicija bez gasa i poručio da ukoliko se ne završe neki od navedenih projekata, poput interkonekcije sa Rumunijom i sa Makedonijom, i da se pojačaju kapacitete prema Mađarskoj i da se završe skladišta koja se te takođe pominju, gas će da poskupi za minimum 40 odsto.

„Ako ga uvozimo sa nemačke obale i poslušamo neke od analitičara, poskupeće 80 odsto. Ja mislim, ako gledate evropsku agendu, sve te primopredajne stanice i svi ti gasovodi se nalaze na evropskoj agendi i uslov su, između ostalog, za otvaranje klastera 3. Između ostalog, te primopredajne stanice su uslov za otvaranje tržišta. Sve to traži Evropa“, naveo je on.

Bajatović je kazao i da Srbijagas investicione kredite finansira sama, ali da je neophodna garancija države da će projekat biti završen.

„Zašto smo išli na komercijalne kredite? I to morate da razumete. Do skoro nije bilo kreditiranja za gas, za gasnu infrastrukturu, ni od Svetske banke, ni od EBRD-a. Šta hoćete? Kritikujete da dođu Kinezi. Uzeli smo u proseku kamatne stope 2,4 odsto, na sedam godina. Nađite te kamatne stope u Evropi da vidimo da li je to bolje ili lošije“, rekao je Bajatović opoziciji.

Kako je rekao, suštinski se finansira iz portfolija banaka koje rade na srpskom tržištu.

„Sve su naše banke visoko likvidne i spremne da sarađuju i sa Vladom i sa Srbijagasom. Evo, sad se razrađuje novi projekat, za novi veliki gasovod, 10 milijardi godišnje transporta, i znate ko će ga finansirati?Svetska banka. Ali do juče finansiranje od međunarodnih institucija ili bilo koje finansijske institucije iz Evrope za gasne projekte nije bilo. Što to sad rade? Pa hoće i oni gasne elektrane, hoće i oni da utiču na diversifikaciju, oni čak hoće da eliminišu ruski gas, što mi nećemo“, rekao je, između ostalog, Bajatović.

Pozvao je opoziciju da gleda širu sliku i da imaju u vidu da projekti moraju da se završe, ne zato što je to evropska agenda, već naša potreba.

„I ako želimo da imamo normalne cene gasa, i ako želimo da imamo energetsku bezbednost, gospodo, pa mi moramo da izgradimo te kapacitete. To da li ću da uberem neki politički poen, ja to i ne reklamiram. Ja vas molim da Srbijagas ne reklamirate kao preduzeće koje nema tekuću likvidnost“, rekao je Bajatović.

(Agencije)