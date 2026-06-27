Deonica od Adrana do Preljine od danas otvorena za saobraćaj: Od Beograda do Kraljeva za sat i 15 minuta

Deonica Moravskog koridora od Adrana kod Kraljeva do Preljine kod Čačka od danas u 9 časova otvorena je za saobraćaj, dok će naplata putarine početi 1. jula.

Ova deonica svečano je otvorena juče u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Otvaranjem nove trase, putovanje od Beograda do Kraljeva skraćeno je na oko sat i 15 minuta. Do sada je u saobraćaj pušteno ukupno 100 kilometara Moravskog koridora, dok se završetak preostalih 12 kilometara očekuje do kraja godine.

Tokom obilaska nove deonice, Vučić je istakao da izgradnja auto-puteva povezuje gradove i države, doprinosi razvoju privrede i turizma, kao i većoj bezbednosti u saobraćaju.

– Činimo narodu, običnim ljudima život nešto lakšim. I veliki Andrić je govorio da je sve put i svaki put je razumeo kao posebnu liniju života. I u skladu sa tim, ja samo hoću da vam kažem da ovaj put za nas ima ogroman značaj. Ovaj auto-put je nov, besprekoran. On je širi od svih drugih auto-puteva. To će da nam spase hiljade života u narednim godinama. Radili smo ga sa kompanijama „Behtel“ i „Enka“, američkom i turskom kompanijom i imali ogromnu podršku britanske agencije UK Finance, sa kojima nije uvek lako pregovarati, ali kada se dogovorite, onda oni svoj posao obave veoma brzo, efikasno i dobro. I zahvalan sam i našim američkim i engleskim partnerima na tome što smo dobro ovo izveli – rekao je Vučić.

Radovi se trenutno izvode na poslednjoj deonici Moravskog koridora, od Vrbe do Adrana, dugoj oko 12 kilometara.

Moravski koridor je prvi digitalni auto-put u Srbiji, opremljen sistemima koji omogućavaju brzu razmenu podataka i unapređuju bezbednost saobraćaja.

(Objektiv)