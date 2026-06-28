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Hitno oglašavanje MUP-a povodom curenja amonijaka u Guči: Sprečena katastrofa, evakuisano sedmoro ljudi

10:28

28.06.2026

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Foto: MUP Srbije

Pretakanje amonijaka, nakon curenja u hladnjači u Guči je uspešno izvršeno, a intervencija vatrogasaca-spasilaca završena je u 6.55 časova, saopšteno je iz MUP-a.

Navedeno je da je nakon curenja amonijaka u Guči sedam lica evakuisano, od kojih su četiri prevezena u čačansku bolnicu.

“Po prijavi curenja amonijaka u Guči na lice mesta odmah su upućeni pripadnici Sektora za vanredne situacije koji su, u saradnji sa drugim nadležnim službama, preduzeli sve neophodne mere radi zaštite građana i stavljanja situacije pod kontrolu”, ističe se u saopštenju.

Zbog curenja amonijaka iz hladnjače u Guči, Ministarstvo unutrašnjih poslova noćas je izdalo upozorenje za građane, koje je prosleđeno i SMS porukom.

Do curenja amonijaka došlo je noćas u 00.50 sati, iz hladnjače koja se nalazi u Prvomajskoj ulici na broju 9.

Tagovi

Amonijak Guča Mup

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