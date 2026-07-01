Kampanja „Vozi odmoran“: Apel vozačima da ne žure tokom sezone

Agencija za bezbednost saobraćaja, u saradnji sa partnerima, pokrenula je letnju akciju pod nazivom „Vozi odmoran“. Tim povodom održana je konferencija za novinare. Cilj je jasan sačuvati ljudske živote na putevima Srbije tokom turističke sezone, kada se beleži najveći broj saobraćajnih nezgoda.

Kampanja koja je danas otpočela „Vozi odmoran“ ima za zadatak da podigne svest vozača o značaju odmora i pažnje u vožnji, zarad smanjenja broja nezgoda izjavio je Branko Stamatović v.d. direktor Agencije za bezbednost saobaćaja. Koja u saradnji sa MUP-om ,Putevima Srbije, AMSS-om, Turističkom organizacijom Srbije i kompanijom EKO organizuje ovu akciju .

Ipred uprave Saobraćajne policije govorio je načelnik Slaviša Lakićević koji je istakao značaj ove akcije u ukuponom godišnjem smanjenja broja poginulih naročito u letnjim mesecima ,kada je intenzitet saobraćaja najveći.

Mreža srpskih puteva je žila kucavica Evrope, zato se poruka ove kampanje mora videti na svakom delu auto puta izjavila je Ljerka Ibrović rukovodilac odeljenja za odnose sa javnošću Puteva Srbije.

O operativnoj podršci vozačima tokom letnjih meseci govorio je Nebojša Mandić , direktor Sektora komercijalnih poslova AMSS.

Zajednički apel svih učesnika kampanje je jasan, ne trkajte se sa vremenom, ni jedan minut kašnjenja nije vredan ljudskog života Planirajte put, pravite pause : Vozi odmoran- stigni bezbedno.

(Pančevac)