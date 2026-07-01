Slovenci iz Južnog Banata proslavili Dan državnosti na jezeru Kraljevac

Udruženja Slovenaca Južnog Banata obeležila su 35. Dan državnosti Slovenije prigodnim druženjem na obali jezera Kraljevac. Ovaj događaj, organizovan u svečanoj atmosferi, okupio je članove udruženja i njihove goste, potvrđujući značaj očuvanja kulturnih veza i zajedničkog slavlja važnih datuma, prenosi RTV Pančevo.

Udruženje Slovenaca „Logarska dolina“ iz Pančeva, predvođeno predsednikom Josipom Veberom, bilo je domaćin proslave Dana državnosti Slovenije. U prelepoj prirodi jezera Kraljevac odzvanjali su muzika i žamor.

Ovakvi događaji podstiču očuvanje i negovanje odnosa među slovenačkim narodom rasprostranjenim širom Banata, ali i čuvanje tradicije, kulture i istorije jednog naroda na teritoriji Republike Srbije.

Poseban utisak na prisutne ostavio je nastup pevačke grupe Društva Slovenaca „Kula” iz Vršca, koji je izveo tri numere na maternjem jeziku. Izabrane pesme podsetile su mnoge na rodnu domovinu, stvarajući emotivnu atmosferu i dodatno naglašavajući značaj kulturnog nasleđa u okviru ovog okupljanja.

Proslava je protekla u svečanoj atmosferi, uz poruku da ovakvi događaji imaju važnu ulogu u očuvanju tradicije i kulture, kao i u prenošenju nasleđa budućim generacijama.

(RTV Pančevo)