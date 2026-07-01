MOL-u produžena licenca za nastavak pregovora o kupovini većinskog udela u NIS-u

Mađarska naftna i gasna kompanija MOL saopštila je da je dobila licencu američke Kancelarije za kontrolu strane imovine (OFAC), pri Ministarstvu finansija SAD, kojom joj je omogućeno da nastavi pregovore sa Gaspromom o kupovini većinskog vlasničkog udela u NIS-u do 31. jula 2026. godine.

U saopštenju dostavljenom tržištu kapitala, MOL navodi da je primio zvanično odobrenje OFAK-a, kojim se produžava dozvola za nastavak pregovora o preuzimanju većinskog udela u Naftnoj industriji Srbije.

Nova licenca važi do 31. jula 2026. godine i omogućava nastavak razgovora o potencijalnoj transakciji u uslovima američkih sankcija koje se odnose na rusko vlasništvo u NIS-u.

OFAk je prethodno produžio operativnu licencu i Naftnoj industriji Srbije za još 30 dana.

(RTS)