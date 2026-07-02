Hitno traže radnike:Za nekoliko nedelja može lepo da se zaradi

Sezona berbe borovnica je u jeku i traje od šest do osam nedelja. Ove godine poljoprivrednici koji se bave uzgojem ovog voća, susreli su se sa deficitom sezonskih radnika.

Kako bi privukli berače borovnica, vlasnici plantaža podigli su iznose dnevnica i do 50 evra, a uz to i napominju da bi svakom radniku obezbedili smeštaj i hranu za sve dane branja.

Ovi uslovi nisu zainteresovali nadničare toliko da bi se odazvali pozivu, pa radnika na terenu i dalje nema dovoljno.

Kako sezona traje kratko, a borovnice su veoma zahtevne, potrebno je da plod bude ubran u kratkom roku, što dodatno plaši voćare, piše Espreso.

Visoki troškovi proizvodnje borovnica, uključujući i skupu radnu snagu, koje svakako fali, odrazlili su se na cenu ovog voća na pijacama, a širom Srbije kilogram borovnica trenutno se prodaje za oko 1.300, pa sve do 2.000 dinara.