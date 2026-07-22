Rafinerija u Pančevu ključna za stabilnost tržišta naftnih derivata

Ministarka rudarstva i energetike u Vladi Republike Srbije Dubravka Đedović Handanović razgovarala je sa generalnim sekretarom Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislavom Mićovićem o stanju i snabdevenosti tržišta naftnim derivatima.

Tokom sastanka je konstatovano da je uvoz naftnih derivata znatno otežan usled niskog vodostaja Dunava i globalnih okolnosti, odnosno poremećaja na svetskom tržištu i rasta cena sirove nafte, kao i kotacija na Mediteranu.

Đedović Handanović je navela da je do sada realizovano samo približno 25 odsto planiranog uvoza naftnih derivata u julu, objasnivši da je zbog niskog vodostaja Dunava otežan uvoz jer barže mogu da prevezu samo 30 do 40 odsto ukupnog kapaciteta.

U takvoj situaciji realizuje se transport kamionima ili železnicom, ali to nije dovoljno da bi se uvezle sve planirane količine, skuplje je i utiče na cene koje su već izuzetno visoke, predočila je ministarka.

Ona je dodala da je ovo situacija u kojoj se jasno vidi da je rafinerija u Pančevu ključna za redovnu snabdevenost naftnim derivatima.

Prema njenim rečima, potražnja na tržištu je povećana, što je uobičajeno za ovaj period godine, ali osim prirodnog sezonskog rasta postoji i dodatni pritisak u veleprodaji zbog stalnog rasta cena na tržištu.

Ministarka je ukazala na to da na ovaj rast utiču, pre svega, globalni sukobi, zbog čega je država intervenisala smanjenjem akciza za 20 odsto kako bi stabilizovala tržište.

Foto: Vlada Srbije/ Danilo MijatovićĐedović Handanović je rekla da su zbog povećane potražnje i otežanog uvoza značajno smanjene zalihe naftnih kompanija koje su i veleprodavci, dodavši da su državne rezerve dizela 269.000 tona, a da su dodatne količine u dolasku.

Bez obzira na naše zalihe koje su udvostručene u poslednje tri godine i koje nastavljamo da uvećavamo, one su rezervno rešenje, koje ćemo koristiti u slučaju nužde, kao što već jesmo prethodno, ali je redovan rad rafinerije ključan da bismo održali stabilnost na tržištu, naglasila je ona.

Ministarka je zaključila da bi produžetak licence za operativni rad Naftnoj industriji Srbije (NIS) omogućio da rafinerija u Pančevu preradu i proizvodnju nafte i naftnih derivata podigne na maksimum kako bi se prevazišla situacija sa smanjenim uvozom zbog logističkih izazova, do kojih dolazi zbog prirodnih uslova, visokih cena i uvoznih troškova.

Prema njenim rečima, ako NIS-u ne bude produžena licenca, snabdevanje će zavisiti od državnih rezervi, jer je uvoz znatno otežan, vodostaj Dunava je veoma nizak, a potrošnja je na vrhuncu.

Licenca bi osigurala da rafinerija radi na maksimumu i da redovno snabdeva naše tržište, istakla je Đedović Handanović i dodala da je ona važna i za širu regionalnu sigurnost snabdevanja u uslovima poremećaja koji utiču i na druge zemlje.

(Pančevac/Vlada Srbije)