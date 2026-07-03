Pančevo Hronika

Optužen mladić (29) iz Plavljana: Obio prodavnicu u Debeljači

15:00

03.07.2026

Podeli vest:

Foto: Milan Šupica

Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu podnelo Osnovnom sudu u Pančevu optužni predlog protiv R.B. (1997) iz Plavljana, zbog postojanja opravdane sumnje da je izvršio krivično delo Teška krađa.

Okrivljenom se stavlja na teret da je dana 11.1.2025. godine, oko 4.55 časova, u Debeljači, obijanjem ulaznih vrata maloprodajnog objekta oštećenog „AD Podunavlje“ iz Bačke Palanke, ušao u unutrašnjost istog i oduzeo veću količinu cigareta i alkoholnih pića, ukupne vrednosti 385.180 dinara, u nameri da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist.

Imajući u vidu sve okolnosti konkretnog slučaja, tužilaštvo je predložilo da sud okrivljenog R.B. osudi na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine tako što će je okrivljeni izdržavati u prostorijama u kojima stanuje.

Tagovi

AD Podunavlje Debeljača kućni zatvor. OJT Pančevo teška krađa

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.