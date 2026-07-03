Optužen mladić (29) iz Plavljana: Obio prodavnicu u Debeljači

Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu podnelo Osnovnom sudu u Pančevu optužni predlog protiv R.B. (1997) iz Plavljana, zbog postojanja opravdane sumnje da je izvršio krivično delo Teška krađa.

Okrivljenom se stavlja na teret da je dana 11.1.2025. godine, oko 4.55 časova, u Debeljači, obijanjem ulaznih vrata maloprodajnog objekta oštećenog „AD Podunavlje“ iz Bačke Palanke, ušao u unutrašnjost istog i oduzeo veću količinu cigareta i alkoholnih pića, ukupne vrednosti 385.180 dinara, u nameri da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist.

Imajući u vidu sve okolnosti konkretnog slučaja, tužilaštvo je predložilo da sud okrivljenog R.B. osudi na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine tako što će je okrivljeni izdržavati u prostorijama u kojima stanuje.