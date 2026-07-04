Od ponedeljka košenje ambrozije ili slede kazne

Nadležna inspekcija Opštinske uprave Kovačica izdala je hitan nalog za uklanjanje ambrozije sa svih javnih površina na teritoriji ove opštine.

Velika akcija košenja počinje u ponedeljak, 6. jula, i trajaće nekoliko dana.

Ova odluka doneta je nakon što je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije uputilo zvaničan dopis svim lokalnim samoupravama. Ministarstvo podseća na strogu obavezu primene Uredbe o merama za suzbijanje i uništavanje ambrozije, što se direktno odnosi i na sve privatne vlasnike zemljišta.

Opasan korov ugrožava zdravlje i poljoprivredu

Iz resornog ministarstva naglašavaju da je ambrozija jedna od najrasprostranjenijih i najopasnijih alergenih korovskih vrsta. Ona ne samo da ozbiljno ugrožava zdravlje velikog broja građana, već nanosi i ogromnu štetu poljoprivrednoj proizvodnji.

Zbog toga je ključno da vlasnici i korisnici parcela reaguju odmah. Uništavanje korova mora se obaviti blagovremeno, pre nego što počne period cvetanja koji traje od jula do septembra.

Apel inspekcije: Očistite parcele ili sledi kažnjavanje

Dok lokalna samouprava ubrzano uklanja ambroziju sa javnih površina u zakonskom roku, ista obaveza važi i za privatne posede. Lokalna inspekcija apeluje na sve građane i poljoprivrednike da hitno očiste svoja imanja u skladu sa propisima.

Nekontrolisano bujanje ovog korova na privatnim parcelama povlači ozbiljne posledice. Ukoliko vlasnici ne postupe po zakonu, uslediće hitna reakcija inspekcijskih službi i izricanje oštrih novčanih kazni. Primarni cilj ovih rigoroznih mera je efikasna zaštita zdravlja stanovništva i očuvanje plodnih poljoprivrednih površina.

(Pančevac)