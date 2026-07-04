Pančevo Južni Banat

Od ponedeljka košenje ambrozije ili slede kazne

Nadležna inspekcija Opštinske uprave Kovačica izdala je hitan nalog za uklanjanje ambrozije sa svih javnih površina na teritoriji ove opštine.

14:00

04.07.2026

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 Velika akcija košenja počinje u ponedeljak, 6. jula, i trajaće nekoliko dana.
Ova odluka doneta je nakon što je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije uputilo zvaničan dopis svim lokalnim samoupravama. Ministarstvo podseća na strogu obavezu primene Uredbe o merama za suzbijanje i uništavanje ambrozije, što se direktno odnosi i na sve privatne vlasnike zemljišta.
Opasan korov ugrožava zdravlje i poljoprivredu
Iz resornog ministarstva naglašavaju da je ambrozija jedna od najrasprostranjenijih i najopasnijih alergenih korovskih vrsta. Ona ne samo da ozbiljno ugrožava zdravlje velikog broja građana, već nanosi i ogromnu štetu poljoprivrednoj proizvodnji.
Zbog toga je ključno da vlasnici i korisnici parcela reaguju odmah. Uništavanje korova mora se obaviti blagovremeno, pre nego što počne period cvetanja koji traje od jula do septembra.
Apel inspekcije: Očistite parcele ili sledi kažnjavanje
Dok lokalna samouprava ubrzano uklanja ambroziju sa javnih površina u zakonskom roku, ista obaveza važi i za privatne posede. Lokalna inspekcija apeluje na sve građane i poljoprivrednike da hitno očiste svoja imanja u skladu sa propisima.
Nekontrolisano bujanje ovog korova na privatnim parcelama povlači ozbiljne posledice. Ukoliko vlasnici ne postupe po zakonu, uslediće hitna reakcija inspekcijskih službi i izricanje oštrih novčanih kazni. Primarni cilj ovih rigoroznih mera je efikasna zaštita zdravlja stanovništva i očuvanje plodnih poljoprivrednih površina.

(Pančevac)

Tagovi

Ambrozija Komunalna inspekcija Kovačica novčane kazne uklanjanje korova

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