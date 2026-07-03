Fond PIO: Povećanje penzija stiže pre kraja godine

Direktor Fonda PIO, Relja Ognjenović, predsednik Saveza penzionera Srbije, prof. dr Andreja Savić i gradonačelnica Loznice, Dragana Lukić, na tribini održanoj 2. jula u ovom gradu, bili su na raspolaganju za više od tri stotine lozničkih penzionera koji su imali mnogo pitanja iz njihovih nadležnosti.

Direktor Fonda je naglasio da će u nastavku druženja sa penzionerima Mačvanskog okruga u fokusu biti paket mera državne pomoći, koji je objavljen u ponedeljak.

„Želimo, naravno, i dalje da čujemo koji su problemi penzionera, jer su upravo neke od tih mera koje su predstavljene prvi put pomenute na našim tribinama. Tako da smo sa ovim tribinama napravili pun pogodak. Idemo ka svom cilju, do sada smo razgovarali sa oko deset hiljada penzionera i nećemo tu stati, imamo još nekih 40 tribina i nadamo se da će naši penzioneri i nakon njih biti zadovoljni kao što su bili zadovoljni do sada”, naveo je Ognjenović.

On je lozničkim penzionerima poručio da dolazi sa dobrim vestima, a da su za te dobre vesti najzaslužniji oni sami.

„Vi ste ti koji ste ovu zemlju gradili, gradili ste puteve, bolnice, škole, vi ste 40 godina uplaćivali doprinose u vaš Fond i sada je vreme da vaša država i Fond određeni deo sredstava vama vrate. Vidim da ste dobro raspoloženi, nadam se da je to i zbog najvećeg paketa mera koji obuhvata više od 3,5 miliona građana, i zbog još jednog u nizu ispunjenog obećanja da ćemo više voditi računa o penzionerima koji imaju najniža primanja, da smanjimo razliku između najnižih i najviših penzija, jer je taj socijalni aspekt najvažniji, da svi penzioneri žive jednako i da žive dobro”, rekao je Ognjenović

“Jako mi je važno da vam kažem i da se nijedan dinar nismo zadužili da bismo ove mere isplatili. Nećemo ugroziti ni penzijski sistem, ni državni sistem finansija, a svakako pre kraja godine, i ranije nego što je to bilo, biće povećanje penzija i bićete i te kako zadovoljni. Brinemo o vama i hoćemo da penzije rastu brže kako bi plan 2030. godine bio ispunjen i prosečna penzija bila 750 evra – istakao je Ognjenović i dodao da će država biti uz penzionere dokle god je to potrebno i da će nastojati da ih svake godine pozitivno iznenadi povećanjem penzija, ali i drugim merama”, dodao je.

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