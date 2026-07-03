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Autobuska linija Beograd – Vršac – Arad

Za sada reč je o probnom periodu, a ukoliko se potvrdi ekonomska isplativost ove linije biće to na obostranu korist građana Srbije i Rumunije.

20:54

03.07.2026

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Printscreen/TV Pančevo

Nepunih mesec dana kako je uspostavljena autobuska linija Beograd – Vršac – Temišvar – Arad. Za sada reč je o probnom periodu, a ukoliko se potvrdi ekonomska isplativost ove linije biće to na obostranu korist građana Srbije i Rumunije, prenosi RTV Pančevo.

Blizina Vršca i Rumunije nudi mnoge pogodnosti, međutim prevoz koji bi trebalo da povezuje naše dve države, do sada se svodio na razmatranje raznih mogućnosti kao i najboljih ponuda za građane obe države. Od nedavno svi koji žele da se svrate do, nama obližnje Rumunije, mogu to da učine direktnom autobuskom linijom.

U isto vreme iz Arada ka Beogradu kreću takođe dva autobusa. Međutim Kačina naglašava da je ovaj prevoz itekako neophodan, jer dosta studenata pohađa fakultete u Rumuniji.

Za sada ova linija je u probnom periodu, jer mora da se ustanovi ekonomska isplativost. Međutim Trajan Kačina kaže da ako se po jutru dan poznaje onda smatra da će ova linija biti aktuelna još dugo.

Tagovi

Arad Pancevo Vršac Rumunija

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