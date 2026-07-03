Autobuska linija Beograd – Vršac – Arad

Za sada reč je o probnom periodu, a ukoliko se potvrdi ekonomska isplativost ove linije biće to na obostranu korist građana Srbije i Rumunije.

Nepunih mesec dana kako je uspostavljena autobuska linija Beograd – Vršac – Temišvar – Arad. Za sada reč je o probnom periodu, a ukoliko se potvrdi ekonomska isplativost ove linije biće to na obostranu korist građana Srbije i Rumunije, prenosi RTV Pančevo.

Blizina Vršca i Rumunije nudi mnoge pogodnosti, međutim prevoz koji bi trebalo da povezuje naše dve države, do sada se svodio na razmatranje raznih mogućnosti kao i najboljih ponuda za građane obe države. Od nedavno svi koji žele da se svrate do, nama obližnje Rumunije, mogu to da učine direktnom autobuskom linijom.

U isto vreme iz Arada ka Beogradu kreću takođe dva autobusa. Međutim Kačina naglašava da je ovaj prevoz itekako neophodan, jer dosta studenata pohađa fakultete u Rumuniji.

Za sada ova linija je u probnom periodu, jer mora da se ustanovi ekonomska isplativost. Međutim Trajan Kačina kaže da ako se po jutru dan poznaje onda smatra da će ova linija biti aktuelna još dugo.