Pančevo Hronika

VJT Pančevo: Pokrenuta istraga zbog prenosa marihuane namenjene prodaji

16:11

04.07.2026

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Pančevac

Više javno tužilaštvo u Pančevu je dana 4.7.2026. godine donelo naredbu o sprovođenju istrage protiv osumnjičenog S.B. (1997) iz Vršca zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Osumnjičenom se stavlja na teret da je dana 2.7.2026. godine u Pančevu, na raskrsnici ulica Žarka Zrenjanina i Prvomajska, u putničkom vozilu neovlašćeno prenosio radi prodaje opojnu drogu marihuanu u količini od jednog kilograma i šest grama.
Nakon saslušanja osumnjičenog u Višem javnom tužilaštvu u Pančevu, Viši sud u Pančevu mu je po predlogu tužilaštva odredio pritvor u trajanju do 30 dana zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticajem na svedoke.

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VJT Pančevo vršac

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