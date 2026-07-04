VJT Pančevo: Pokrenuta istraga zbog prenosa marihuane namenjene prodaji

Više javno tužilaštvo u Pančevu je dana 4.7.2026. godine donelo naredbu o sprovođenju istrage protiv osumnjičenog S.B. (1997) iz Vršca zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Osumnjičenom se stavlja na teret da je dana 2.7.2026. godine u Pančevu, na raskrsnici ulica Žarka Zrenjanina i Prvomajska, u putničkom vozilu neovlašćeno prenosio radi prodaje opojnu drogu marihuanu u količini od jednog kilograma i šest grama.

Nakon saslušanja osumnjičenog u Višem javnom tužilaštvu u Pančevu, Viši sud u Pančevu mu je po predlogu tužilaštva odredio pritvor u trajanju do 30 dana zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticajem na svedoke.