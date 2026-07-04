Železničar: Nigerijac četvrto pojačanje u letnjem prelaznom roku

Železničar nastavlja da pojačava tim pred dolazeću sezonu, a novo ime u napadu pančevačkog superligaša je Dejvid Ankej Akpan.

Dvadesetčetvorogodišnji Nigerijac stigao je iz italijanske Đenove u transferu vrednom 500.000 evra i potpisao trogodišnji ugovor.

Ankej iza sebe ima zanimljiv evropski put. Đenova ga je početkom 2024. godine dovela iz moldavskog Šerifa za 2.500.000 evra, nakon što je u tom klubu pružao zapažene partije i nastupao u Ligi šampiona.

Posle toga usledile su pozajmice u rumunski Rapid, Virtus Entelu i kiparsku Krasavu, gde je završio prethodnu sezonu.

Po dolasku u Pančevo nije krio zadovoljstvo zbog novog izazova.

– Srećan sam što sam ovde. Jedva čekam da vas upoznam i spreman sam da dam svoj maksimum za ovaj tim i za ovaj grb. Želim da budem najbolja verzija sebe u ovom klubu, da pomognem ekipi da napreduje i da kroz to napravim sledeći korak u svojoj karijeri – prvi su utisci novog napadača Železničara, koji po potrebi može da igra i na krilnoj poziciji.

Iako sa svojih 191 centimetar predstavlja ozbiljnu fizičku pojavu, Ankej ističe da su mu najveći aduti brzina i agresivnost.

– Sebe bih opisao kao brzog igrača, agresivnog na terenu i kao napadača koji postiže golove. Moj omiljeni igrač je Samjuel Eto – dodao je Nigerijac.

Srpski fudbal za njega nije potpuna nepoznanica, pošto je još kao tinejdžer imao priliku da trenira u jednom od najvećih domaćih klubova.

– Kao 18-godišnjam bio sam u Crvenoj zvezdi nekoliko nedelja, ali sam odlučio da odem u švedski Hamarbi. Tamo sam započeo evropsku karijeru – istakao je Ankej.

Ankej je četvrto pojačanje Železničara u letnjem prelaznom roku, posle Bilija Džija, Nemanje Zarića i Mamanea Amadua Saba, čime je pančevački klub nastavio da sklapa tim za predstojeće izazove u Superligi Srbije.