Istorijsko veče u Pančevu: Železničar dočekuje Bragu

Fudbaleri Železničara dočekaće večeras od 21 sat u Pančevu ekipu Brage u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije.

Izabranici šefa stručnog štaba Radomira Kokovića pred sobom imaju izuzetno težak zadatak, s obzirom na to da je portugalski tim prošle sezone igrao polufinale Lige Evrope i važi za apsolutnog favorita u ovom dvomeču. Ipak, u taboru popularne „dizelke“ vlada odlično raspoloženje, posebno nakon trijumfa nad Radničkim iz Niša (2:1) na startu domaće Superlige.

„Dolazi nam predstavnik Portugala, sigurno jedne od najvećih fudbalskih nacija u Evropi. Sve je već rečeno o tome o koliko se kvalitetnoj ekipi radi. To je tim koji je pre nekoliko meseci igrao polufinale Lige Evrope i sačuvao je kostur ekipe. Sigurno su kvalitetniji nego prošle godine. Nama je pre svega čast i zadovoljstvo što smo, kao jedan mali fudbalski klub, u istom takmičenju sa njima. Svi smo veoma uzbuđeni i jedva čekamo početak utakmice“, izjavio je Koković.

Direktan TV prenos istorijske evropske utakmice između Železničara i Brage obezbeđen je na kanalu TV Arena Sport Premium 1 sa početkom u 21 čas.

Revanš utakmica između Železničara i Brage igraće se 30. jula u Portugaliji.

Pobednik dvomeča igraće u trećem kolu kvalifikacija za LK protiv boljeg iz duela između Nefčija i Dinama iz Minska.