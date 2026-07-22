Istorijsko veče u Pančevu: Železničar dočekuje Bragu
Fudbaleri Železničara dočekaće večeras od 21 sat u Pančevu ekipu Brage u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije.
„Dolazi nam predstavnik Portugala, sigurno jedne od najvećih fudbalskih nacija u Evropi. Sve je već rečeno o tome o koliko se kvalitetnoj ekipi radi. To je tim koji je pre nekoliko meseci igrao polufinale Lige Evrope i sačuvao je kostur ekipe. Sigurno su kvalitetniji nego prošle godine. Nama je pre svega čast i zadovoljstvo što smo, kao jedan mali fudbalski klub, u istom takmičenju sa njima. Svi smo veoma uzbuđeni i jedva čekamo početak utakmice“, izjavio je Koković.
Direktan TV prenos istorijske evropske utakmice između Železničara i Brage obezbeđen je na kanalu TV Arena Sport Premium 1 sa početkom u 21 čas.
Revanš utakmica između Železničara i Brage igraće se 30. jula u Portugaliji.
Pobednik dvomeča igraće u trećem kolu kvalifikacija za LK protiv boljeg iz duela između Nefčija i Dinama iz Minska.