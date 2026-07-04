Remi Železničara sa Mariborom

Fudbaleri Železničara remizirali su sa Mariborom rezultatom 1:1 (0:0) u drugoj pripremnoj utakmici u Sloveniji.

Fudbaleri Železničara remizirali su sa Mariborom rezultatom 1:1 (0:0) u drugoj pripremnoj utakmici u Sloveniji.

Duel u Beltincima je doneo otvorenu igru od prvog do poslednjeg minuta, obilovao je šansama na obe strane, a na kraju je završen remijem. Strelac za pančevački tim bio je Aleksa Kuljanin u 83. minutu, samo dva minuta pošto je Maribor poveo preko Behara Fete.

Maribor je prvi ozbiljnije zapretio već u petom minutu, kada je Vizinger šutirao sa ivice kaznenog prostora, ali je njegov pokušaj izblokiran i lopta je završila u korneru.

I u 20. minutu je slovenački tim bio blizu pogotka. Repas se našao u šansi, šutirao je, ali je golman Popović dobro intervenisao, a na kraju je lopta otišla u korner.

Od tog trenutka, Železničar je zaigrao znatno konkretnije i do kraja poluvremena bio bolji rival.

U 23. minutu je veliku šansu imao Simao Pedro, koji je nekoliko trenutaka ranije ušao u igru umesto povređenog Silvester Džaspera.

Udarac krilnog fudbalera iz Angole je odbranio Ažbejuk, na odbitak je natrčao Nikola Jovanović, ali je i njegov šut zaustavio golman Maribora.

Posle perioda inicijative pančevačkog tima, Maribor je zapretio u 39. minutu preko Cipota, koji je glavom tukao van gola.

Do poluvremena nije bilo zanimljivijih momenata, pa se na veliki odmor otišlo rezultatom 0:0.

Od starta drugog dela Radomir Koković je napravio nekoliko izmena. Ušli su golman Miladinović, Kuljanin i Čuante, a izašli Popovć, Jovanović i Vidojević.

Prvu pravu šansu u drugom delu imao je Maribor. U 57. minutu Cimpamba je probio po desnoj strani i sa ivice šesnaesterca snažno šutirao malo preko prečke.

Samo nekoliko trenutaka kasnije Aleksa Kuljanin je prokockao sjajnu priliku. Posle prodora Tegeltije, lopta je došla do Kuljanina, koji je sa nekoliko metara gađao preko gola.

Na drugoj strani je šut Regbe sa dvadesetak metara, posle izgubljene lopte Dušan Jovanovića, kranjim naporom u korner prosledio Miladinović.

Ponovo je pretio Železničar – posle gužve u šesnaestercu Jusif je pogodio stativu.

U 81. minutu Maribor je stekao prednost golom Behara Fete. Posle oštre povratne lopte Videnovića, Feta je sa sedam-osam metara zatresao mrežu.

Samo dva minuta kasnije, uzvratio je Železničar preko Kuljanina. Probio je brzonogi krilni igrač po desnoj strani i šutirao u dalji ugao, golman Handanović je odbio loptu pravo na njegovu nogu, pa je Kuljanin iz drugog pokušaja doneo izjednačenje i postavio konačan rezultat.

Treću pripremnu utakmicu Železničar igra protiv CSKA 1948 sedmog jula.