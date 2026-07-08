Vršac: Češko nasleđe i bogat muzički program u Banatu

VRŠAC – Kulturno umetničko prosvetno udruženje „Češka beseda“ iz Vršca, uz tehničku podršku Kulturnog centra Vršac, organizuje 9. i 10. jula 2026. godine tradicionalnu manifestaciju pod nazivom „7“. Ovaj događaj ima za cilj približavanje češke tradicije lokalnoj publici i jačanje multikulturalnih veza u Banatu.

Program manifestacije otvara se u četvrtak, 9. jula u 12.00 č, kada će u prostoru Doma vojske biti svečano otvorena izložba „Češko nasleđe Uneska“, koja donosi prikaz najznačajnijih kulturnih i istorijskih spomenika pod zaštitom ove međunarodne organizacije.

Drugog dana manifestacije, u petak, 10. jula sa početkom u 19.00 č, program se seli na otvoreni prostor gde će na Gradskom trgu biti održan muzički festival „Banatska noć 2026.“, koji će okupiti izvođače i publiku u okviru letnjeg kulturnog programa.

(evršac)