Slobodan Kanački treći na „Danima romske muzike“

Mladi Vrščanin Slobodan Kanački, učenik prvog razreda Muzičke škole „Josif Marinković" u Vršcu, osvojio je treće mesto u kategoriji violine na manifestaciji „Dani romske muzike"

Mladi Vrščanin Slobodan Kanački, učenik prvog razreda Muzičke škole „Josif Marinković“ u Vršcu, osvojio je treće mesto u kategoriji violine na manifestaciji „Dani romske muzike“, održanoj u okviru Tamburica festivala u Deronjama, u organizaciji Romskog kulturnog centra Pančevo.

Ova tradicionalna manifestacija svake godine okuplja talentovanu decu iz cele Autonomne Pokrajine Vojvodine sa ciljem očuvanja i negovanja romske muzičke tradicije, promocije kulturnog stvaralaštva i podsticanja razvoja mladih muzičkih talenata.

Izvodeći kompozicije „Mali meca“, „Pod ovom, pod onom“ i „Mi idemo“, osmogodišnji Slobodan pokazao je izuzetan muzički talenat, sigurnost u izvodjenju i posvećenost, što mu je donelo zasluženo treće mesto i još jedno lepo priznanje za njegov rad.

Na takmičenju je nastupio u pratnji Alise Šajn, koordinatorke za romska pitanja i zamenice predsednika Nacionalnog saveta Roma u Republici Srbiji, koja mu je pružila podršku tokom čitave manifestacije.

Ovaj uspeh predstavlja značajno priznanje mladom muzičaru i podstrek za njegov dalji umetnički razvoj, ali i potvrdu kvalitetnog rada sa mladim talentima u Vršcu.