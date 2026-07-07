Pokrenut mobilni kamper za osobe sa invaliditetom

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u Vladi Republike Srbije Milica Đurđević Stamenkovski prisustvovala je danas u Pančevu puštanju u rad mobilnog kampera Saveza „Zvuci srca Srbijaˮ

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u Vladi Republike Srbije Milica Đurđević Stamenkovski prisustvovala je danas u Pančevu puštanju u rad mobilnog kampera Saveza „Zvuci srca Srbijaˮ, koji će obilaziti osobe sa invaliditetom širom Srbije, pružati im stručnu podršku i povezivati ih sa nadležnim institucijama.

Đurđević Stamenkovski je navela da je vozilo nabavljeno u okviru projekta za koji je resorno ministarstvo, ugovorom o podršci aktivnostima Saveza „Zvuci srcaˮ, opredelilo više od 14 miliona dinara, od čega je 8,5 miliona izdvojeno za nabavku mobilnog kampera.

Ona je istakla da ovaj kamper nije samo prevozno sredstvo već program u pokretu, čiji je cilj da pomoć stigne do svakog čoveka, bez obzira na to da li živi u velikom gradu ili u najudaljenijem delu Srbije.

Prema njenim rečima, stručni timovi Saveza će, u saradnji sa predstavnicima Ministarstva i drugih nadležnih institucija, obilaziti porodice, sagledavati njihove potrebe i pružati konkretnu podršku na terenu.

Đurđević Stamenkovski je podsetila na to da je Ministarstvo tokom prethodne godine za programe 22 saveza osoba sa invaliditetom opredelilo 268 miliona dinara, ističući da država nastavlja da unapređuje sistem podrške i mere koje će doprineti boljem položaju osoba sa invaliditetom.

Ona je najavila da je cilj Ministarstva da ove godine bude usvojen zakon o centralnom registru osoba sa invaliditetom, koji će omogućiti preciznije kreiranje javnih politika, bolje planiranje usluga i efikasniju raspodelu podrške.

Ministarka je poručila da se snaga jedne države najbolje ogleda u odnosu prema onima kojima je pomoć najpotrebnija i podsetila na to da su ove godine obezbeđena značajna sredstva za nabavku pristupačnih vozila, izgradnju inkluzivnih parkova i igrališta, kao i za projekte koji osobama sa invaliditetom omogućavaju da rade, stvaraju i budu ravnopravan deo društva.

Ona je navela da je Pančevo prva stanica mobilnog kampera, gde je već obavljen obilazak šest porodica, a da će nakon toga uslediti posete drugim gradovima kako bi podrška stigla do svakog dela zemlje.

Ministarka je rekla da će u realizaciji projekta učestvovati Republički fond za zdravstveno osiguranje, naglašavajući da socijalna i zdravstvena zaštita moraju delovati povezano i koordinisano, u najboljem interesu građana.

Đurđević Stamenkovski je, govoreći o Predlogu zakona o roditeljima-negovateljima i negovateljima, koji je pred narodnim poslanicima, poručila da je reč o jednoj od najvažnijih mera za jačanje sistema socijalne zaštite.

Ona je predočila da će od 1. oktobra roditelji koji su godinama nosili najveći teret brige o svojoj deci prvi put dobiti institucionalnu podršku – mesečnu naknadu od 65.000 dinara, kao i zdravstveno, penzijsko i invalidsko osiguranje, jer je obaveza države da im pokaže da u borbi više nisu sami.

(Pančevac)