Sefkerin: Radovi na rekonstrukciji Doma kulture

Za realizaciju projekta obnove Doma kulture u Sefkerinu sredstva u iznosu od 20 miliona dinara obezbedio je Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama
14:00
09.07.2026
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U Domu kulture u Sefkerinu u toku su radovi na realizaiciji prve faze projekta rekonstrukcije i sanacije ovog objekta. Sredstva za rekonstukciju Doma kulture obezbedio je Pokrajnski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama. U okviru prve faze radi se na zameni dotrajale krovne konstrukcije, prenosi RTV Pančevo.
U Domu kulture u Sefkerinu u toku su radovi na realizaciji projekta „Rekonstrukcija i sanacija objekta Doma kulture u Sefkerinu – I faza, zamena krovnog pokrivača i krovne konstrukcije“, jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u oblasti kulture na teritoriji opštine Opovo.
Prema rečima Anke Simin Damjanov radovi na rekonstrukciji Doma kuluture , jednog od najznčajnijih objekata u Sefkerinu izvodiće se fazno. Obnova ovog objekta prepoznata je kao jedan od prioriteta lokalne samouprave, a zaršetak prve faze predstavlja važan korak u potpunoj rekonstrukciji Doma kulture.
Za realizaciju projekta obnove Doma kulture u Sefkerinu sredstva u iznosu od 20 miliona dinara obezbedio je Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama. Radovi na rekonstrukciji objekta u Sefkerinu još jedna su potvrda odlične saradnje opštine Opovo i Pokrajnske vlade.
Opštinski odbor Srpske napredne stranke u Opovu organizovao je dobrovoljnu akciju čišćenja glavne plaže i sportskog terena u Opovu, okupivši veliki broj članova, simpatizera i građana koji su svojim radom dali doprinos uređenju javnih površina.