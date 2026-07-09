Južni Banat

Sefkerin: Radovi na rekonstrukciji Doma kulture

Za realizaciju projekta obnove Doma kulture u Sefkerinu sredstva u iznosu od 20 miliona dinara obezbedio je Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama

14:00

09.07.2026

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Printscreen/TV Pančevo

U Domu kulture u Sefkerinu u toku su radovi na realizaiciji prve faze projekta rekonstrukcije i sanacije ovog objekta. Sredstva za rekonstukciju Doma kulture obezbedio je Pokrajnski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama. U okviru prve faze radi se na zameni dotrajale krovne konstrukcije, prenosi RTV Pančevo.

U Domu kulture u Sefkerinu u toku su radovi na realizaciji projekta „Rekonstrukcija i sanacija objekta Doma kulture u Sefkerinu – I faza, zamena krovnog pokrivača i krovne konstrukcije“, jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u oblasti kulture na teritoriji opštine Opovo.

Prema rečima Anke Simin Damjanov radovi na rekonstrukciji Doma kuluture , jednog od najznčajnijih objekata u Sefkerinu izvodiće se fazno. Obnova ovog objekta prepoznata je kao jedan od prioriteta  lokalne samouprave, a zaršetak prve faze predstavlja važan korak u potpunoj rekonstrukciji Doma kulture.

Za realizaciju projekta obnove Doma kulture u Sefkerinu sredstva u iznosu od 20 miliona dinara obezbedio je Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama. Radovi na rekonstrukciji objekta  u Sefkerinu još jedna su potvrda odlične saradnje opštine Opovo i Pokrajnske vlade.

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