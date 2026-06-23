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POLEN U PANČEVU: Pojavila se ambrozija

Polako počinje sezona ambrozije a u skorijem periodu očekuje se i povećanje koncentracija polena korova i trava

20:00

23.06.2026

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Foto: Pančevac / N. S.

U 25. kalendarskoj nedelji, od 15. do 21. juna, u vazduhu Pančeva su detektovane niske koncentracije polena, izveštava Zavod za javno zdravlje Pančevo.

Za ovu sedmicu prognozirano je povećanje koncentracija polena štira, bokvica, trava, kiselica, i kopriva i opadanje koncentracija polena konoplje, čempresa, četinara i lipe.

Polen ambrozije se prvi put pojavio ove godine, ali se u narednim nedeljama još uvek ne  očekuje značajan porast njegovog prisustva u vazduhu.

Vreme praćeno niskim koncentracijama polena drveća može se iskoristiti za boravak i aktivnosti na otvorenom. Obratiti pažnju da je u toku sezona trava, te osobe koje su osetljive na ovaj polen  treba da blagovremeno primene sve preventivne mere, savetuje prim. doktorka Dubravka Nikolovski

(Pančevac)

POLEN U PANČEVU: Bez skokova

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Ambrozija polen Zavod za javno zdravlje Pančevo

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