POLEN U PANČEVU: Pojavila se ambrozija

Polako počinje sezona ambrozije a u skorijem periodu očekuje se i povećanje koncentracija polena korova i trava

U 25. kalendarskoj nedelji, od 15. do 21. juna, u vazduhu Pančeva su detektovane niske koncentracije polena, izveštava Zavod za javno zdravlje Pančevo.

Za ovu sedmicu prognozirano je povećanje koncentracija polena štira, bokvica, trava, kiselica, i kopriva i opadanje koncentracija polena konoplje, čempresa, četinara i lipe.

Polen ambrozije se prvi put pojavio ove godine, ali se u narednim nedeljama još uvek ne očekuje značajan porast njegovog prisustva u vazduhu.

Vreme praćeno niskim koncentracijama polena drveća može se iskoristiti za boravak i aktivnosti na otvorenom. Obratiti pažnju da je u toku sezona trava, te osobe koje su osetljive na ovaj polen treba da blagovremeno primene sve preventivne mere, savetuje prim. doktorka Dubravka Nikolovski

(Pančevac)

POLEN U PANČEVU: Bez skokova