Za Miloša Nikolića nagrada „Dragiša Kašiković”

Nagrada „Dragiša Kašiković” namenjena izuzetnim stvaraocima i u umetnosti i nauci ove godine dodeljena je i Pančevcu Milošu Miši Nikoliću za dramsko stvaralaštvo. Profesor dr Jovan Janjić iz Beograda i Tihomir Barbulović iz Hileroda (Danska) nagrađeni su za publicistiku, dr Predrag Mandić iz Pečuja (Mađarska) za novinarstvo, dr Mariana Stratulat iz Vršca i dr Ileš Feher iz Subotice za prevodilaštvo, a Miladin Berić iz Banjaluke za aforizme i satirično stvaralaštvo. Na čelu žirija koji je odlučivao o nagradama bio je književnik Aleksandar Čotrić, a članovi su bili takođe književnici Miodrag Jakšić i Savo Martinović. Svečana dodela biće upriličena u septembru u Beogradu.

Nagrada „Dragiša Kašiković” dodeljuje se od 1994. godine za visoke umetničke i naučne domete, kao i za širenje slobode stvaralaštva u oblastima kojima se bavio istaknuti politički emigrant, novinar, književnik, publicista, aforističar i prevodilac Dragiša Kašiković (1932–1977). Među dosadašnjim dobitnicima su, između ostalih, Dušan Kovačević, Siniša Kovačević, dr Ratko Božović, dr Zoran Dragišić, reditelj Goran Marković, Milovan Vitezović, Siniša Kovačević, Aleksandar Baljak, novinari Dragoljub Draža Petrović, Zoran Panović, Petar Luković, Vuk M. Cvijić, Dada Vujasinović…

Obrazloženje žirija Miloš Nikolić (rođen 1939. godine u Kosovu Polju) doajen je među srpskim dramskim piscima, pesnik, satiričar i dugogodišnji eminentni dramaturg Dramskog programa Televizije Beograd. Diplomirao je dramaturgiju na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu, a iza sebe ima izuzetan i bogat opus koji obuhvata zbirke pesama, književnost za decu i satirične tekstove. Ono što Miloša Nikolića posebno preporučuje za nagradu „Dragiša Kašiković” jeste njegov neumoran, višedecenijski stvaralački duh koji je iznedrio antologijske komedije kao što su „Ušo đavo u Pančevce”, „Svetislav i Mileva”, „Atentat” i „Kovači”. Njegovi dramski tekstovi su s velikim uspehom igrani na pozornicama širom sveta, a naročito veliku popularnost doživeli su u susednoj Rumuniji, gde su njegova dela prevođena, štampana i izvođena. Kao autor izraženog satiričnog senzibiliteta i vrhunskog dramskog zanatstva, Nikolić je trajno obogatio srpsku pozorišnu umetnost.

(Pančevac / N. S.)

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