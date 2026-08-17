Glogonj ujedinjen za Ognjena: Održane „Igre bez granica” za lečenje dečaka

GLOGONJ – Na terenima Sportskog centra u Glogonju uspešno je održana velika humanitarna manifestacija „Igre bez granica”, pokrenuta sa ciljem prikupljanja sredstava za lečenje sedmogodišnjeg dečaka Ognjena Petruševskog koji boluje od autizma. Sredstva su mu hitno potrebna za nastavak neophodnih terapija i tretmana koji mu pomažu u razvoju govora, komunikacije i svakodnevnih veština, prenosi RTV Pančevo.

Događaj je na jednom mestu okupio lokalne sportske klubove, Dobrovoljno vatrogasno društvo, Ženski rukometni klub „Jabuka” iz susednog mesta, kao i brojne građane koji su disali kao jedno za Ogijevu pobedu.

„Glogonj je još jednom pokazao da kada je pomoć najpotrebnija, celo selo diše kao jedno. Meštani su organizovali veliku humanitarnu akciju za lečenje sedmogodišnjeg dečaka, a Sportski centar bio je mesto susreta, druženja i solidarnosti”, istakao je emotivno Dragan Petruševski, otac malog Ognjena.

Sportska borba i timski duh obeležili su ovo popodne, a koordinaciju na terenima vodili su lokalni sportski radnici.

„Igre bez granica okupile su lokalne sportske klubove, Dobrovoljno vatrogasno društvo, Ženski rukometni klub Jabuka iz susednog mesta, ali i brojne pojedince koji su želeli da daju svoj doprinos. Kroz sport, igru i druženje prikupljana je pomoć za Ognjenovo lečenje”, rekao je Aleksandar Kolacka, fitnes trener iz Glogonja.

Za Ognjenovo lečenje potrebno je ukupno 5,3 miliona dinara, a do sada je zajedničkim snagama prikupljeno više od polovine tog iznosa – 2,8 miliona dinara. Organizatori podsećaju da se akcija nastavlja i da svi ljudi dobre volje mogu pomoći slanjem SMS poruke sa sadržajem 474 na broj 3800.

(Pančevac/RTV Pančevo)