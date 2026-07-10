Poljoprivrdnici lakše do prava na starosnu penziju

Poljoprivrednici u Srbiji mogli bi uskoro lakše da ostvare pravo na starosnu penziju. Nacrt izmena Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji je trenutno u javnoj raspravi, predviđa rešenje koje bi moglo da pomogne brojnim nosiocima registrovanih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava.

Prema predlogu, u penzijski staž ubuduće bi mogao da se uračuna i period za koji doprinosi nisu bili redovno uplaćivani, ukoliko se oni naknadno izmire. Na taj način, poljoprivrednici koji zbog finansijskih teškoća nisu uspevali da redovno izmiruju obaveze prema državi imali bi priliku da ostvare uslove za penzionisanje.

Ovakva izmena mogla bi da bude od velikog značaja za veliki broj zemljoradnika koji decenijama rade u poljoprivredi, ali zbog prekida u uplati doprinosa nisu mogli da ostvare pravo na penziju ili su morali da odlažu odlazak u penziju.

Javna rasprava o Nacrtu zakona traje do 6. jula, nakon čega će Ministarstvo razmotriti sve pristigle primedbe i predloge. Ukoliko predložena rešenja budu usvojena, brojni poljoprivredni proizvođači mogli bi da dobiju priliku da lakše regulišu svoj penzijski status i ostvare pravo na zasluženu penziju.

(Pančevac/AgroTV)