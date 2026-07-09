Optužni predlog za tešku krađu u Pančevu: Obio stan i odneo stvari vredne 470.000 dinara

Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu podnelo je Osnovnom sudu u Pančevu optužni predlog protiv M.S. (1989) bez prijavljenog prebivališta, zbog postojanja opravdane sumnje da je izvršio krivično delo Teška krađa.

Okrivljenom se stavlja na teret da je u toku noći između 13. i 14. juna 2026. godine, u Pančevu, u nameri da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist, obijanjem zatvorenog prozora na kući u kojoj oštećena Z.H. (1952) iz Topolnice živi kao podstanar, ušao u unutrašnjost objekta i oduzeo i prisvojio tehničke uređaje, nakit, ručne satove i parfeme, ukupne vrednosti oko 470.000 dinara.

Imajući u vidu sve okolnosti konkretnog slučaja, a naročito način izvršenja krivičnog dela i vrednost oduzetih stvari, tužilaštvo je predložilo da sud okrivljenog M.S. osudi na kaznu zatvora u trajanju od pet godina, kao i da se prema njemu produži pritvor do upućivanja na izdržavanje krivične sankcije, jer postoje okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva, kao i osobite koje ukazuju da će ponoviti krivično delo.

Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu posebno ukazuje da imovinska krivična dela predstavljaju ozbiljno narušavanje pravnog poretka, ugrožavaju pravnu sigurnost i osećaj bezbednosti građana, zbog čega će nastaviti sa odlučnim i doslednim preduzimanjem svih zakonom propisanih mera radi otkrivanja, krivičnog gonjenja i sankcionisanja učinilaca, uz jasnu poruku da ovakva protivpravna ponašanja neće biti tolerisana.

(Pančevac)