IZAŠAO „PANČEVAC”: Smesta čitati!

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Novi broj najstarijeg živog nedeljnika na Balkanu od 10. jula je na trafikama. U „Pančevcu” možete pročitati: posle preporuke Zavoda za javno zdravlje znamo gde se možemo bezbedno kupati; šta je ministarka Milica Đurđević Stamenkovski poručila prilikom posete našem gradu; koliko građanke i građani štuju instituciju Gradske biblioteke…

Uz to, „Pančevac” piše o čuvarima srednjovekovne tradicije, portalu za prijavu korupcije, o tome kakve odluke je donelo Osnovno javno tužilaštvo i koga hapsi policija. Saznajte i ko su specijalisti Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika „Pančevac”, kao i sve o sportu i još mnogo, mnogo toga…

Pametna deca učestvuju na kampovima koji im služe za lično usavršavanje i za upoznavanje sa sebi sličnima. Organizatori 16. naučno-edukativnog kampa „Mihajlo Idvorski Pupin”, koji je u Idvoru trajao prvih osam dana ovog meseca, jesu RCT „Mihajlo Pupin” iz Pančeva i istoimeni Dom kulture iz Idvora. Tema kampa bila je: „Primena računarskih nauka i elektronike u fizici”.

Malo šta to znači dok ne čujemo zapažanja dece iz našeg grada koja su bila na kampu. Zahvaljujući dr Dragoljubu Cuciću, prvom čoveku RCT-a Mihajlo Pupin” iz našeg grada, „Pančevac” je prvi došao do njihovih misli. Nina Jočić, iz OŠ „Đura Jakšić”, najbolja šahistkinja Srbije u svojoj generaciji, nam je kazala:

– Kamp je bio zaista jedno veoma lepo iskustvo. Radili smo razne stvari vezane za senzore na časovima, a na obilascima instituta su nam pričali brojne zanimljivosti. Naravno, i druženje je bilo nezaboravno i svi su bili stvarno jako gotivni.

(Opširnije u štampanom izdanju „Pančevca”)

(Pančevac / S. T.)

POLEN U PANČEVU: Ambrozija polako dolazi