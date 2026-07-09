Petrovdanski dani: Za vikend svi putevi vode u Veliki Gaj

U naseljenom mestu Veliki Gaj, koje se nalazi na teritoriji Opštine Plandište, u periodu od 10. do 12. jula obeležava se mesna i hramovna slava Petrovdan.

Prema tradiciji sveta liturgija u Velikom Gaju počinje u 09 časova u hramu Sv. apostola Petra i Pavla, gde će se uz litiju i molitvu obeležiti seoska slava.

Zahvaljujući odličnoj organizaciji Mesne zajednice Veliki Gaj, udruženja iz Velikog Gaja i samih meštana ovog vojvođanskog sela predviđen vrlo raznovrstan i bogat kulturno umetnički program za sve posetioce.

U sklopu manifestacije „Petrovdanski dani“ na programu su Memorijalni turnir u pucanju glinenih golubova, memorijalni turnir u malom fudbalu Đurić Gojko Zenga, čuvena Petrovdanska gulašijada, prvenstvo u boćanju, popularnim balotama, krajiško veče i još mnogo toga, za svakog posetioca po nešto.

Raznolikost sadržaja je dovoljan razlog da posetite Veliki Gaj narednog vikenda. Predstavnici Saveta MZ Veliki Gaj vas pozivaju da dođete i uživate u gostoprimstvu ljubaznih domaćina i uverite se u lepotu i bogatstvo kulture i tradicije jednog od najstarijih sela u Vojvodini.

(eVršac)