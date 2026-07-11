Kukuruz bi mogao da podbaci: Slaba kiša je pala, ali to nije dovoljno

Kukuruz je u poslednjih nekoliko dana dobio malo osveženja, slaba kiša pala je u pojedinim delovima Vojvodine, ali stručnjaci upozoravaju da to nije dovoljno.

Usev je u solidnom stanju, ali bez obilnijih padavina u narednim danima prinosi bi mogli biti ugroženi.

Po podacima Republičkog zavoda za statistiku, kukuruza smo posejali ovog proleća na oko 931.000 hektara, što je manje nego u setvi 2025. godine, kada je zauzimamo 961.000 hektara. Te godine u žetvi prinos na državnom nivou je bio svega 4,6 tona po hekaru upravo zbog suvog i toplog vremena, koje i ove godine, bar zasada, prati vegetaciju strateški najznačajnije i najrasprostranjenije žitarice.

Najveći deo kukuruza ne pati od nedostatka vlage

Dr Goran Bekavac s Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu izjavio je za Dnevnik da kukuruz nije ugrožen, ali može biti ukoliko ne stignu pad temperature i padavine.

– Postoji blaga zabrinutost kako će usev podneti visoke dnevne temperature bez kišnih kapi, ali za sada najveći deo kukuruza ne pati od nedostatka vlage – naglasio je dr Bekavac.

– U nekim područjima bilo je kiše taman koliko treba, na drugim nije bilo dovoljno, a negde su padavine izostale. Zato se o stanju kukuruza može govoriti u okviru lokalnih vremenskih prilika.

Dr Bekavac napominje da se čini da je ove godine vegetacija kukuruza brža nego ranijih godina. Objašnjava da je kukuruz trenutno u fazi polinacije (oprašivanja) i svilanja, a rani hibridi u fazi nalivanja zrna. Naglašava da naredni julski dani predstavaljaju prekretnicu u razvoju kukuruza. Ne bi bilo dobro, naveo je, da se nastave visoke dnevne temperature i suvo vreme.

Rani hibridi se metliče i treba im dobra kiša

Po rečima ratara Đorđa Milotina iz Torka, u srednjem Banatu, kukuruz je sada solidan, ali ukoliko se nastavi vrućina može se očekivati da kukuruz podbaci u prinosima.

– Sada se rani hibridi metliče i zato je potrebna dobra kiša, čak 300 litara po kvadratnom metru, jer je lanjska godina bila sušna, a prinosi svega 2,3 tone po jutru – rekao je Đorđe.

Mada je još rano procenjivati ovogodišnji prinos, Milotin ističe da je ulog tokom setve bio veliki i ne bi bilo dobro po finansije ratara da se loši klimatski uslovi nastave i ovog leta, piše Zorka Delić.



U Sremu kukuruz u odličnom stanju

Ratar Radoslav Adamović ističe da je u Sremu kukuruz odličan, što je pravo čudo.

– Na području opština Inđija i Stara Pazova nije bilo kiše a kukuruz izgleda dobro, što je za one koji se dugo bave poljoprovredom veliko iznenađenje. Čak mislim da mu ne bi trebalo više od 30 litara kiše po kvadratnom metru tokom preostalog perioda vegetacije – kazao je Adamović.

Na području Turije, u Južnobačkom okrugu, bilo je nedavno kiše, od 10 do 12 litara po kvadratnom metru, ali bi trebalo da padne jači pljusak u narednih desetak dana, piše Dnevnik.

Dobar znak prinosa

Poljoprivrednik Saša Atanacković iz Turije ističe da su komšije u Zmajevu dobile do 70 litara padavina po kvadratnom metru, pa njihove biljke imaju dosta potrebne vlage.

– Kukuruz zasad odoleva klimatskim nepogodama. Na najvećem broju njiva donji listovi kukuruza nisu požuteli i suvi, što je dobar znak, zbog budućih prinosa – kazao je Atanacković.

Dodao je da se kukuruz u turijskom ataru nalazi u fazi nalivanja zrna. Klip je formiran pa bi bilo neophodnoda da kiša stigne, kako bi došlo do nalivanja zrna.

(Pančevac/Bizportal)