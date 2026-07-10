Državljanin Srbije povređen na letu “Rajanera”: Pukao prozor aviona, jedva ga zadržali da ne izleti
Državljanin Srbije (61) povređen je tokom leta kompanije “Rajaner” sa solunskog aerodroma “Makedonija” za Minhen, nakon što je tokom leta pukao prozor aviona i došlo do dekompresije kabine, objavila je Prototema.
Prema navodima putnika, nakon pucanja prozora došlo je do naglog pada pritiska u kabini, a saputnici su pokušali da zadrže muškarca koji je sedeo pored oštećenog prozora da ne izleti kroz otvor.
Kako je preneo Katimerini, tokom spuštanja aviona, deo oštećenog motora se navodno odvojio i udario u prozor kabine.
Zvaničnici su rekli da incident nije uključivao nikakvo oštećenje trupa aviona. Pilot je promenio kurs i vratio avion na aerodrom u Solunu, gde su putnici iskrcani.
Povređeni muškarac je u šoku i prevezen vozilom hitne pomoći u bolnicu u Solunu zbog povrede vrata i opekotina nastalih zbog trenja.
Kako prenose očevici za “Radio Solun”, telo čoveka bilo je skoro do ramena izvan aviona, ali ga je spasio sigurnosni pojas, kao i putnici koji su sedeli do njega i vukli ga nazad.
Prema dostupnim informacijama, on je bio svestan i u toku su lekarski pregledi.
Mediji navode i da je trudnica koja se nalazila na istom letu prevezena u bolnicu u Solunu.
Predsednik grčkog sindikata zaposlenih u javnom zdravstvu POEDIN Mihalis Janakos rekao je da je izbegnuta tragedija i naveo da su putnici uspeli da uvuku muškarca nazad u kabinu uz pomoć njegove supruge i drugih putnika.
(Objektiv)