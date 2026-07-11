Crveni krst Pančevo: Nedostaju sve krvne grupe

Nestašice krvi znatno su izraženije tokom letnjih meseci, a trenutno nedostaju sve krvne grupe. Kao što je uobičajeno u ovom periodu, zalihe krvi sa negativnim Rh faktorom nalaze se na samom minimumu. Iako su tokom prethodne nedelje uspešno organizovane dve akcije, prikupljene krvi i dalje nema dovoljno za podmirivanje svih potreba.

U želji da sugrađanima bude što jednostavnije da pruže ruku i spasu život, Crveni krst obaveštava javnost o tačnim danima i terminima kada se tokom leta može dati krv:

Svaki ponedeljak: Transfuziomobil će stalno biti postavljen u gradu, na lokaciji sa najvećom cirkulacijom naših sugrađana.

Svaka sreda (Crveni krst Pančevo, Žarka Zreњанина 15): U saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine, akcije se održavaju redovno od 09:00 do 12:00 časova .

Poslednja sreda u mesecu: Izuzetak je kraj meseca, kada se akcija u prostorijama Crvenog krsta Pančevo održava u popodnevnom terminu, od 13:00 do 17:00 časova.

Pored toga što ćete ovim humanim činom direktno pomoći onima kojima je pomoć najpotrebnija, davanjem krvi ujedno proveravate i sopstveno zdravstveno stanje. Dugogodišnji dobrovoljni davaoci posebno ističu da se i sami fizički bolje osećaju kada redovno daju krv.