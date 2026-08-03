Svi ste pozvani na Tamišku regatu 8. avgusta: Besplatan ručak, kupanje i druženje na plaži Vir u Orlovatu

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16:00
03.08.2026
Svi ljubitelji reke i avanture pozvani su da u subotu, 8. avgusta 2026. godine, uzmu učešće u tradicionalnoj Tamiškoj regati koja startuje sa seoske plaže „Vir” u Orlovatu.
Program i satnica regate
Organizatori su pripremili celodnevni program prilagođen potpunom uživanju na vodi i druženju:
Okupljanje i polazak: Start je zakazan za 10 časova sa seoske plaže „Vir” u Orlovatu.
Plovidba do Idvora: Tokom rute prema Idvoru planirane su usputne pauze za kupanje i osveženje.
Ručak i druženje: Nakon plovidbe, učesnici se vraćaju na kupalište Vir, gde je za sve goste regate obezbeđen besplatan ručak, nakon čega se druženje nastavlja na plaži do večernjih časova.
Informacije i prijave
Svi zainteresovani učesnici dužni su da se unapred prijave organizatorima radi lakše organizacije događaja. Prijave se vrše putem sledećih brojeva telefona:
(Pančevac)