Pančevo lider u Vojvodini po broju novih stanovnika

Vojvodina je i lane zadržala status jednog od najprivlačnijih regiona za život u Srbiji.

Vojvodina je i lane zadržala status jednog od najprivlačnijih regiona za život u Srbiji. Prema podacima o unutrašnjim migracijama, uz Beograd je jedina ostvarila pozitivan migracioni saldo, odnosno broj doseljenih bio je veći od broja odseljenih stanovnika.

Trendovi potvrđuju da stanovništvo i dalje gravitira ka većim urbanim i privrednim centrima. U Vojvodini je apsolutni pobednik Novi Sad, ali sve više stanovnika privlače i gradovi i opštine u njegovom okruženju, kao i razvijene sredine poput Stare Pazove, Pančeva, Inđije i Subotice. Sa druge strane, manji gradovi i opštine i dalje se suočavaju sa odlivom stanovništva, što ostaje jedan od najvećih demografskih izazova u pokrajini.

9.162 osobe doseljene lane u Novi Sad, a otišlo 7.666

U Pokrajinu se prošle godine doselilo 30.432 stanovnika, dok je iz nje odseljeno 28.552, pa je migracioni saldo iznosio plus 1.880 stanovnika. Posmatrano u dužem periodu, od 2021. do 2025. godine, Vojvodina je svake godine u proseku dobijala oko 1.700 stanovnika na osnovu unutrašnjih migracija, što potvrđuje da je jedan od retkih regiona koji kontinuirano privlači novo stanovništvo.

Najveći dobitnik među vojvođanskim gradovima ubedljivo je Novi Sad. U grad se tokom 2025. godine doselilo 9.162 ljudi, dok se odselilo 7.666, pa je ostvaren pozitivan migracioni saldo od čak 1.496 stanovnika. Time je Novi Sad, odmah iza Beograda, jedan od najvećih centara doseljavanja u Srbiji.

Prosečna starost 36,4 godine

Tokom prošle godine prebivalište u Srbiji promenilo je 134.611 građana, a prosečna starost migranata bila je 36,4 godine.

Dok većina regiona beleži odliv stanovništva, Vojvodina nastavlja da privlači nove stanovnike zahvaljujući razvijenijoj privredi, tržištu rada i kvalitetnijim uslovima života.

Snažan rast beleži i Srem, koji je ostvario ukupan pozitivan saldo od 811 stanovnika. Posebno se izdvaja Stara Pazova, koja je dobila čak 607 novih stanovnika, što je svrstava među najuspešnije opštine u zemlji. Pozitivan bilans imaju i Ruma ( 149), Inđija ( 126) i Pećinci ( 9), dok su Sremska Mitrovica, Irig i Šid zabeležili blag negativan saldo.

Dobar rezultat ostvarila je i Južnobanatska oblast, zahvaljujući pre svega Pančevu, koje je dobilo 223 nova stanovnika, dok su pozitivan saldo ostvarili i Alibunar i Kovačica.

30.432 stanovnika doseljena u Vojvodinu, a odseljena 28.552

Na severu Pokrajine, Subotica nastavlja da privlači nove stanovnike i ostvarila je pozitivan migracioni saldo od 121 stanovnika, čime je doprinela da Severnobačka oblast bude među retkim oblastima sa više doseljenih nego odseljenih. U Severnom Banatu pozitivan saldo imaju Kanjiža, Ada i Senta.

Sve privlačniji gradovi i opštine u njegovom okruženju, kao i razvijene sredine poput Stare Pazove, Pančeva, Inđije i Subotice

Ipak, nisu svi delovi Vojvodine podjednako uspešni. Negativan migracioni saldo zabeležile su Zapadnobačka i Srednjobanatska oblast. Među većim gradovima broj stanovnika usled unutrašnjih migracija smanjen je u Somboru, Zrenjaninu i Vršcu, dok je pad zabeležila i Bačka Palanka.

Podaci Republičkog zavoda za statistiku pokazuju da je od ukupno 25 oblasti u Srbiji samo sedam ostvarilo pozitivan migracioni saldo – Beogradska, Južnobačka, Sremska, Severnobačka, Južnobanatska, Šumadijska i Nišavska. Na nivou lokalnih samouprava, svega 51 grad i opština imao je više doseljenih nego odseljenih stanovnika.

(Dnevnik/Dejan Urošević)