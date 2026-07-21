MUP: Ugašen TikTok nalog „Faraon“

TikTok nalog lica poznatog pod nadimkom „Faraon“ ugašen je po zahtevu Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Uprave za tehniku Ministarstva unutrašnjih poslova, u nastavku postupanja u ovom predmetu, a sporni video-sadržaji su uklonjeni. Istovremeno, kompaniji Google upućen je zahtev za uklanjanje spornih sadržaja i preduzimanje odgovarajućih mera u vezi sa YouTube nalogom osumnjičenog, po kojem se očekuje postupanje u najkraćem roku.

Podsećamo da su policijski službenici Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala odmah po prijemu prijave, u najhitnijem roku, identifikovali osumnjičeno lice i preduzeli sve mere i radnje iz nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova radi obezbeđenja dokaza i rasvetljavanja svih okolnosti ovog slučaja.

Policijski službenici Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala nastavljaju rad na ovom predmetu u saradnji sa Posebnim odeljenjem za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu. U toku je forenzičko veštačenje privremeno oduzetih elektronskih uređaja, kao i druge dokazne radnje u cilju potpunog utvrđivanja svih relevantnih činjenica, dok će o daljem procesnom statusu osumnjičenog, u skladu sa zakonom i na osnovu prikupljenih dokaza, odlučivati nadležno javno tužilaštvo.

(Pančevac)