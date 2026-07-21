Uspeh AK Panonija na Prvenstvu Vojvodine: 2 bronzane medalje za Ajredina Ajetija

Atletski klub Panonija ostvario je zapažen uspeh na Prvenstvu Vojvodine za seniore u Sremskoj Mitrovici, gde je njihov takmičar Ajredin Ajeti osvojio dve bronzane medalje.

Ajeti, koji je inače vojno lice i svestrani sportista, još jednom je potvrdio svoj ogroman talenat u više različitih disciplina. On je tokom karijere već osvajao odličja u triatlonu, biciklizmu i borilačkim sportovima, a u poslednje vreme beleži sjajne rezultate i u kraljici sportova.

Na pokrajinskom šampionatu najpre je stigao do bronze u trci na 800 metara, u disciplini u kojoj već ima medalje sa Prvenstva Balkana za veterane. Odmah nakon toga, oprobao se i u bacanju koplja, gde je takođe uspeo da se domogne trećeg mesta i donese drugu bronzu svom klubu.

Sledeća stanica – Prvenstvo Srbije

U AK Panonija ne kriju zadovoljstvo ovim rezultatom i već se okreću narednim velikim izazovima. Klub se nada novom talasu odličja već u subotu, 25. jula, kada je na programu Prvenstvo Srbije za seniore.

Pored uspešnog Ajetija, boje pančevačkog kluba na državnom prvenstvu braniće i najbrža žena Srbije Milana Tirnanić, kao i talentovana braća Valentina i Vladimir Mirkov.

(Pančevac/S.L)