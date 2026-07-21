Svaka kap je dragocena: Velika zahvalnost humanim Pančevcima

U najnovijoj akciji dobrovoljnog davanja krvi, koja je održana u namenskom Transfuziomobilu parkiranom u centru Pančeva kod Muzičke škole, zabeležen je odličan odziv građana. Svoju humanost i solidarnost pokazala je 31 osoba koje su se odazvale pozivu da pomognu onima kojima je to najpotrebnije.

Iako pojedini sugrađani iz opravdanih medicinskih razloga ovog puta nisu bili u mogućnosti da daju krv, organizatori ističu da njihova dobra namera i želja zaslužuju jednako poštovanje. Svaka prikupljena jedinica krvi u ovoj letnjoj akciji obezbeđuje stabilnije rezerve i predstavlja novu šansu za život pacijenata u kritičnim stanjima. Crveni krst i transfuziološka služba uputili su veliku zahvalnost svim plemenitim Pančevcima koji su izdvojili vreme za ovaj humani čin.

Poziv za naredne akcije: Vaših pet minuta nekome spasava život

Letnji period je uvek kritičan kada su u pitanju zalihe deficitarnih krvnih grupa. Zbog toga nadležne službe upućuju otvoren apel svim zdravim, punoletnim građanima koji imaju između 18 i 65 godina da prate kalendar akcija, odvaže se i pridruže narednim humanitarnim događajima.

(Pančevac)