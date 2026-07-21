Status roditelja negovatelja – Ko ima pravo na naknadu od 65.000 dinara, penzijsko i zdravstveno osiguranje

Roditelji koji brinu o deci kojoj je zbog invaliditeta, zdravstvenog stanja ili drugih teškoća potrebna pomoć i nega drugog lica za zadovoljavanje osnovnih životnih potreba, od 1. oktobra ove godine moći će da ostvare status roditelja negovatelja, uz mesečnu novčanu naknadu od 65.000 dinara i uplaćene doprinose za penzijsko i zdravstveno osiguranje.

To predviđa Zakon o roditeljima negovateljima i negovateljima, koji je usvojila Narodna skupština Srbije, kojim se prvi put sistemski uređuje status osoba koje pružaju stalnu pomoć i negu članovima porodice kojima je ona neophodna

Cilj zakonskog rešenja je da se obezbedi veća pravna, materijalna i socijalna sigurnost osobama koje zbog kontinuirane brige i nege nisu u mogućnosti da zasnuju ili održavaju radni odnos.

Ko može da ostvari status roditelja negovatelja

Status roditelja negovatelja moći će da ostvare roditelji koji žive u zajedničkom domaćinstvu sa detetom kome je zbog telesnog ili senzornog oštećenja, intelektualnih poteškoća ili promena u zdravstvenom stanju potrebna pomoć i nega drugog lica za zadovoljavanje osnovnih životnih potreba, kao i roditelji koji žive sa osobom koja je zbog istih razloga potpuno zavisna od pomoći i nege drugog lica. Pod istim uslovima pravo može ostvariti i staratelj.

Jedan od osnovnih uslova je da podnosilac zahteva nije zaposlen, ne obavlja preduzetničku, samostalnu ili drugu profesionalnu delatnost i nije korisnik penzije. Status se može ostvariti do navršene 65. godine života.

Pored toga, podnosilac zahteva mora da: ima državljanstvo Republike Srbije;bude punoletan i poslovno sposoban; ima prijavljeno prebivalište na istoj adresi i živi u zajedničkom domaćinstvusa detetom ili osobom kojoj pruža pomoć i negu; bude sposoban da pruža potrebnu negu.

U slučajevima kada roditelji nisu živi ili nisu u mogućnosti da pružaju potrebnu negu, status negovatelja može da ostvari i jedan od članova porodice pod istim uslovima. Zakonom je precizirano da se članovima porodice smatraju supružnici, vanbračni partneri, srodnici u pravoj liniji bez obzira na stepen srodstva, kao i srodnici u pobočnoj liniji do drugog stepena, pod uslovom da žive u zajedničkom domaćinstvu sa licima kojima pružaju pomoć i negu.

Zakon predviđa da mesečna naknada ne isključuje druga prava deteta odnosno osobe, kojoj je pomoć potrebna, pa će korisnici i dalje moći da ostvaruju pravo dodatak za pomoć i negu drugog lica, uvećani dodatak, novčanu socijalnu pomoć i druga davanja iz sistema socijalne zaštite.

Naknada i druga prava

Mesečna naknada u iznosu od 65.000 dinara isplaćivaće se iz budžeta Republike Srbije, dok će Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja biti zaduženo za njenu isplatu, kao i za obračun i uplatu poreza i doprinosa. Iznos naknade usklađivaće se jednom godišnje, od 1. marta, u skladu sa rastom prosečne zarade u prethodnoj godini.

Ostvarivanje statusa roditelja negovatelja ili negovatelja neće uticati na prava deteta ili osobe kojoj je potrebna pomoć i nega. Korisnici će i dalje moći da ostvaruju pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica, uvećani dodatak, novčanu socijalnu pomoć i druga davanja iz sistema socijalne zaštite.

Kada pravo prestaje

Status roditelja-negovatelja ili negovatelja, kao i pravo na mesečnu novčanu naknadu, prestaju na lični zahtev korisnika ili kada više nisu ispunjeni uslovi zbog kojih je status stečen. Pravo se gubi i ako korisnik nije u mogućnosti ili ne pruža potrebnu negu, zasnuje radni odnos ili se radno angažuje po bilo kom osnovu, ostvari pravo na penziju ili navrši 65 godina života.

Status prestaje i u slučaju pritvora ili izdržavanja kazne zatvora, kao i smrću roditelja-negovatelja ili negovatelja. Ako preminu dete ili osoba o kojoj se starao, pravo na novčanu naknadu i uplaćene doprinose zadržava se još šest meseci od dana smrti, nakon čega prestaje.

Pravo na status roditelja negovatelja neće moći da ostvare osobe lišene roditeljkog prava ili poslovne sposobnosti, koje su pravosnažno osuđene ili se protiv njih vodi krivični postupak za krivična dela protiv života i tela, polne slobode ili braka i porodice, kao ni u slučajevima kada je dete ili osoba o kojoj brinu smeštena u ustanovu socijalne zaštite ili hraniteljsku porodicu.

Zahtevi za ostvarivanje prava podnosiće se elektronski ili nadležnom centru za socijalni rad, koji će o njima odlučivati u roku od 15 dana od kompletiranja dokumentacije. Ministarstvo će putem elektronske evidencije svakog meseca proveravati da li korisnici i dalje ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava, dok će centri za socijalni rad najmanje jednom u dve godine sprovoditi dodatnu kontrolu.

(24sedam)