Uspeh pančevačkog Dinama: Ksenija Mrkela vicešampionka Srbije!

Atletičarka pančevačkog Dinama Ksenija Mrkela ostvarila je fantastičan uspeh na Ekipnom prvenstvu Srbije u Kraljevu, gde je u trci na 400 metara osvojila srebrnu medalju i postavila novi lični rekord.

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Na ovom elitnom državnom takmičenju, održanom 19. jula, učestvovali su najbolji atletski klubovi iz cele zemlje. U izuzetno jakoj konkurenciji, mlada pančevačka šampionka je deonicu od 400 metara istrčala za 56,98 sekundi, što je njeno najbolje vreme u karijeri. Pored osvojenog zvanja vicešampionke, ovaj sjajan rezultat Ksenije Mrkele zvanično predstavlja i ispunjenu normu za predstojeća velika evropska i svetska takmičenja.

Odličan plasman AK Dinamo uprkos teškim uslovima

Atletski klub Dinamo pokazao je snagu i u ekipnom plasmanu. Pančevački tim je u ukupnom zbiru bodova zauzeo visoko peto mesto u muškoj i šesto mesto u ženskoj konkurenciji na nivou cele Srbije.

Uprava kluba izrazila je veliko zadovoljstvo nastupom i borbenošću svih svojih takmičara, ali su iskoristili priliku da ponovo apeluju na dugogodišnji infrastrukturni problem. Naime, AK Dinamo i dalje postiže vrhunske državne rezultate bez osnovnih uslova za rad i bez atletske staze u Pančevu, što im znatno otežava pripreme za tehničke discipline i borbu za najveća međunarodna odličja.

(Pančevac)