Uspešno saniran rezervoar za vodu u Sefkerinu

Javno preduzeće „Mladost“ Opovo, uz snažnu podršku lokalne samouprave Opštine Opovo, uspešno je privelo kraju radove na sanaciji rezervoara za vodu u naseljenom mestu Sefkerin.

Tokom ove infrastrukturne intervencije izvršeno je kompletno, detaljno pranje i dezinfekcija rezervoara, čime su ispunjeni svi visoki standardi za zdravstveno bezbednije i kvalitetnije vodosnabdevanje lokalnog stanovništva.

Zahvaljujući uspešno realizovanim radovima, građani Sefkerina mogu da očekuju znatno stabilniji i jači pritisak u celokupnom vodovodnom sistemu, kao i dugoročno pouzdanije snabdevanje vodom za piće.

Iz JP „Mladost“ poručuju da u saradnji sa opštinom nastavljaju sa kontinuiranim ulaganjima u komunalnu infrastrukturu, sa primarnim ciljem da se svim stanovnicima ove južnobanatske opštine obezbedi bezbedna i moderna mreža vodosnabdevanja.

(NašeOpovo)