Održana 12. sednica Skupštine grada Pančeva

Na 12. sednici Skupštine grada Pančeva odbornici su usvojili više odluka i planskih dokumenata od značaja za dalji urbanistički, infrastrukturni i privredni razvoj grada, kao i za unapređenje uslova života građana u Pančevu i svim naseljenim mestima.

Najznačajnije tačke dnevnog reda odnosile su se na usvajanje novog Plana generalne regulacije naseljenog mesta Kačarevo, kao i izmene i dopune više planova generalne i detaljne regulacije na teritoriji grada.

Tokom obrazlaganja Predloga odluke o donošenju Plana generalne regulacije naseljenog mesta Kačarevo, Slave Bojadžievski, direktor Javnog preduzeća „Urbanizam” rekao je da to predstavlja prvi sveobuhvatni plan ovog naseljenog mesta nakon 2011. godine i urađen je u skladu sa važećim zakonskim propisima, kroz saradnju JP „Urbanizam“, nadležnih gradskih sekretarijata i stanovnika Kačareva. Plan definiše budući prostorni razvoj naselja, javne površine, infrastrukturne koridore, pravila građenja i uslove za dalji održivi razvoj.

Posebnu pažnju odbornika izazvale su izmene i dopune Plana generalne regulacije Celine 8 – Petrohemija, Azotara i Rafinerija, kojima se stvara planski osnov za transformaciju prostora nekadašnje Azotare i razvoj novih investicija, uključujući mogućnost izgradnje savremenog data centra.

Tokom sednice usvojene su i izmene više planova generalne regulacije kojima se omogućava dalje uređenje saobraćajne i komunalne infrastrukture, formiranje novih javnih površina i stvaranje uslova za izgradnju sadržaja u skladu sa razvojnim potrebama grada.

Odbornici su, između ostalog, usvojili i odluku o davanju na korišćenje glisera sa pratećom opremom Ministarstvu unutrašnjih poslova, Policijskoj upravi Pančevo, izmene Odluke o sistemu podsticaja za dobrovoljna vatrogasna društva, Izveštaj o stanju životne sredine na teritoriji grada Pančeva za 2025. godinu, kao i više kadrovskih rešenja koja se odnose na školske odbore obrazovnih ustanova, ustanove kulture i Centar za socijalni rad.

Na 12. sednici Skupštine grada Pančeva razmotreni su i godišnji finansijski izveštaji više javnih preduzeća, čime je nastavljen kontinuitet odgovornog i transparentnog upravljanja gradskim sistemima.

(Pančevac)