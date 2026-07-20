Danas isplate iz budžeta Republike Srbije

Isplata više vrsta novčanih davanja iz budžeta Republike Srbije preko Banke Poštanska štedionica počinje sutra, u ponedeljak, 20. jula 2026. godine. Toga dana sredstva će biti uplaćena korisnicima više socijalnih i porodičnih davanja za jun 2026. godine.

Prema zvaničnom rasporedu isplate, 20. jula biće isplaćeni:

– Dečji dodatak za jun; za korisnike iz Srbije i sa Kosova i Metohije,

– Roditeljski dodatak za jun za korisnike iz Srbije i sa Kosova i Metohije,

– Boračko-invalidska zaštita za jun,

– Naknada za negu i pomoć drugog lica za korisnike za jun iz Srbije i sa Kosova i Metohije,

– Novčana socijalna pomoć za jun za korisnike iz Srbije i sa Kosova i Metohije,

– Naknada za porodični smeštaj za jun.

Ova isplata predstavlja redovnu mesečnu isplatu prava koja se finansiraju iz budžeta Republike Srbije.

(alo.rs)