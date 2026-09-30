Novi asfalt u Glogonju: Utrinska ulica dobija moderan izgled!

Dečja nedelja: Na početku izložba radova sa Divčibara
17:00
30.09.2026
U toku su intenzivni radovi na rekonstrukciji i asfaltiranju Utrinske ulice u Glogonju, čime meštani ovog dela naselja konačno dobijaju modernu i bezbednu saobraćajnicu. Radovi se izvode u sklopu planiranog ulaganja u putnu infrastrukturu na teritoriji celog mesta, a mehanizacija se nalazi na terenu i postavlja završni sloj asfalta.
Ova investicija značajno će podići nivo bezbednosti za sve učesnike u saobraćaju, smanjiti prašinu i olakšati svakodnevno kretanje pešaka i vozila. Savet Mesne zajednice Glogonj apeluje na građane za još malo strpljenja i razumevanja dok traju završni radovi i mašine završe uređenje bankina duž nove asfaltne deonice.
(Pančevac/S.L)
17:00
30.09.2026
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