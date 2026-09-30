Bogat program za Dan opštine Kovin: Trke, fruštuk i predstava o Pupinu

Opština Kovin najavila je bogat i raznovrstan dvodnevni program povodom obeležavanja Dana opštine, koji će se održati 3. i 4. oktobra. Sugrađane i goste očekuje spoj sportskih aktivnosti, humanitarnog rada, negovanja istorijskog sećanja, tradicionalne banatske gastronomije i vrhunske kulture. Iz lokalne samouprave pozivaju sve građane da svojim prisustvom uveličaju proslavu i zajedno obeleže praznik opštine.

Subota u znaku sporta, krofni i humanosti

Prvi dan proslave, subota 3. oktobar, u potpunosti je posvećen sportu i zdravim stilovima života u organizaciji Sportskog saveza opštine Kovin:

10:00 – „Trka zadovoljstva“: Rekreativna šetnja ili trčanje na 1.000 metara za sve generacije. Prijava nije potrebna, a svi učesnici dobijaju zahvalnice. Odmah nakon ove, održaće se i dečje trke za najmlađe, sa prijavom na licu mesta.

11:00 – Glavna trka na 5 km: Ozbiljniji ispit za trkače na kružnoj stazi (5 krugova) sa vremenskim limitom od 45 minuta. Broj takmičara je ograničen na 200, a prijave sa uplatama startnina otvorene su do 1. oktobra preko broja 063/557-152 ili mejla ssopstinekovi@gmail.com.

Startni paket za glavnu trku obuhvata majicu, čipovani broj, finišersku medalju, osveženje i poklone sponzora. Obezbeđeni su pehari za najbrže, kao i specijalne nagrade za najboljeg Kovinca, Kovinku, te najmlađeg i najstarijeg učesnika. Posebnu čar završetku trke daće Crveni krst Kovin koji sprema domaće krofne za sve trkače, dok sama manifestacija ima humanitarni karakter jer se deo sredstava odvaja za pomoć ugroženima.

Nedelja rezervisana za „Banatski fruštuk“ i besplatnu monodramu

Drugi dan obeležavanja praznika, nedelja 4. oktobar, započeće odavanjem pošte herojima. Okupljanje delegacija planirano je u 10:15 časova ispred zgrade Opštine, nakon čega u 10:30 časova počinje polaganje venaca na spomen-obeležje palim borcima u Drugom svetskom ratu.

Od 11:30 časova centar grada postaće velika gastronomska i zabavna oaza na otvorenom. Ispred Centra za kulturu Kovin biće priređen tradicionalni „Banatski fruštuk“ sa mnoštvom domaćih specijaliteta. Za sjajnu atmosferu i autentični vojvođanski šarm pobrinuće se tamburaši „Kovinski bećari“, dok će u programu učestvovati i mališani iz Predškolske ustanove „Naša radost“.

Kruna proslave Dana opštine rezervisana je za večernje sate. U 20 časova u velikoj sali Centra za kulturu biće odigrana monodrama „Pupin – istorija velikana“. Predstava u režiji i izvođenju glumca Fuada Tabučića, rađena po tekstu Ružice Vasić, na savremen način donosi priču o detinjstvu i školovanju Mihajla Pupina od Idvora i Pančeva do Praga i odlaska u Ameriku. Komad je zasnovan na čuvenoj autobiografiji „Od pašnjaka do naučenjaka“, a ulaz za sve posetioce je potpuno besplatan.

(Opština Kovin)