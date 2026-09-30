Lekcija za devojčice u Dolovu: Kako izgleda odrastanje

Predavanje namenjeno učenicama četvrtog razreda Osnovne škole „Aksentije Maksimović“ u Dolovu bilo je posvećeno prirodnim promenama kroz koje svaka devojčica prolazi tokom odrastanja.

Predavanje je vodila Mira Jovanović, stručni saradnik i volonter Crvenog krsta Pančevo, koja se nalazi i na čelu osnovne dolovačke organizacije pomenute institucije.

Kroz zanimljivu prezentaciju, učenice su upoznate sa promenama koje su sastavni deo odrastanja, kao i sa načinima da ih prihvate bez straha, stida i nelagode.

Posebna pažnja posvećena je razgovoru i pitanjima učenica.

U prijatnoj atmosferi, četvrtakinje su imale priliku da otvoreno razgovaraju sa svojom „tetka Mirom“ i razjasne nedoumice koje ih zanimaju.

Na taj način, tema koja se često doživljava kao neprijatna za razgovor predstavljena je kao prirodan deo odrastanja i brige o sopstvenom zdravlju.

Da su učenice pažljivo pratile predavanje i usvojile nova znanja pokazao je i zabavni kviz na kraju časa.

Devojčice su pokazale zavidno znanje, ali i veliku zainteresovanost za temu, a kao priznanje za njihovu aktivnost i uspeh, svim učesnicama su uručene diplome u ime Osnovne organizacije Crvenog krsta Dolovo.

(Pančevac/J. Filipović)

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