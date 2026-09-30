Srbija produžila gasni aranžman sa Rusijom: Poznati uslovi dogovora

Ruski “Gasprom” produžio je gasni aranžman sa Srbijom na još tri meseca, do kraja godine, pod istim povoljnim uslovima kao do sada, potvrdio je za Euronews Srbija direktor Srbijagasa Dušan Bajatović.

Prethodno, predstavnici Elektroprivrede Srbije, Srbijagasa i državne naftne i gasne kompanije Azerbejdžana SOKAR potpisali su ugovor akcionara za realizaciju zajedničkog projekta za izgradnju gasne elektrane kod Niša, a ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović Handanović je rekla da se očekuje da taj projekat bude završen 2030. godine.

Takođe, Srbija danas iz Vašingtona očekuje odluke o tri licence važne za dalji rad Naftne industrije Srbije – za NIS, kako bi kompanija nastavila da posluje, za MOL, kako bi bili nastavljeni završni pregovori o kupovini ruskog većinskog udela, i za JANAF, za nastavak isporuka nafte pančevačkoj rafineriji.

(Pančevac)