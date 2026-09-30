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VMA: Od 1. oktobra dostupno lečenje sajber nožem o trošku RFZO

15:00

30.09.2026

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printscreen/YT

Osiguranicima Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, će od 1. oktobra na Vojnomedicinskoj akademiji biti dostupno lečenje najsavremenijim sajber nožem o trošku RFZO, saopšteno je danas iz ove ustanove.

Sajber nož namenjen je lečenju onkoloških pacijenata i predstavlja jedan od najnaprednijih sistema za neinvazivno zračenje tumora.

Prednost ove metode ogleda se u izuzetno preciznom usmeravanju zračenja na tumor, uz maksimalnu zaštitu okolnog zdravog tkiva, kao i u manjem riziku od komplikacija.

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RFZO sajber nož VMA

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