VMA: Od 1. oktobra dostupno lečenje sajber nožem o trošku RFZO

Osiguranicima Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, će od 1. oktobra na Vojnomedicinskoj akademiji biti dostupno lečenje najsavremenijim sajber nožem o trošku RFZO, saopšteno je danas iz ove ustanove.

Sajber nož namenjen je lečenju onkoloških pacijenata i predstavlja jedan od najnaprednijih sistema za neinvazivno zračenje tumora.

Prednost ove metode ogleda se u izuzetno preciznom usmeravanju zračenja na tumor, uz maksimalnu zaštitu okolnog zdravog tkiva, kao i u manjem riziku od komplikacija.