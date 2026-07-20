Američki istražitelji u Derventi, ispituju zločine nad Srbima

U Derventi je pred američkim istražiocima počelo svedočenje Srba koji su pretrpeli strahote u hrvatsko-muslimanskim logorima u ovom gradu, izjavio je za Jutarnji program RTRS predsednik Udruženja logoraša Derventa Drago Knežević, prenosi RTRS.

Pet istražilaca će u narednih nekoliko dana, uz posredovanje SIPA, u Osnovnom sudu u Derventi saslušati osam bivših logoraša.

U ponedeljak je planirano da budu saslušana dva logoraša. Pretpostavlja se da prikupljaju podatke o licima nastanjenim u Americi, koja su činila zločine u Derventi tokom 1992. godine, uspešno izbegavši da do sada za to budu kažnjeni.

Ovo je prvi put da američki istražioci i tužioci dolaze u Derventu da prikupe svedočenja o stradanju Srba. Knežević kaže da sada imaju neku nadu da će se ovo pitanje pomeriti u pozitivnom smeru.

„Američke tužioce zanima šta se radilo u logorima. Oni su izabrali osam logoraša. Što se tiče osumnjičenih, postoji sumnja da su se pojedini iselili u SAD, da su menjali imena i prezimena. Mislili su da ih pravda neće stići“, naveo je Knežević.

Nada se da će se nešto promeniti.

„Sada će tužioci čuti kroz kakve smo patnje prošli. Ovde ima porodica čiji su svi članovi pobijeni i niko nije odgovarao. BiH pravosuđu ne verujemo. Ali sada se nadamo da će pravda ugledati svetlost. Verujemo u to, jer su istražioci došli iz Amerike“, naveo je Knežević.

Logor u Derventi

Tokom rata u Bosni i Hercegovini 1992. godine, na području Dervente uspostavljeno je više mesta zatočenja, među kojima su najpoznatiji bili hangar u naselju Rabić, objekat nekadašnjeg Doma JNA i logor u Poljarima. Prema sudski utvrđenim činjenicama, u tim objektima bili su zatvarani uglavnom civili srpske nacionalnosti i ratni zarobljenici, koji su nakon hapšenja dovođeni na ispitivanje i zadržavanje u veoma teškim uslovima.

Presude domaćih sudova utvrdile su da su zatočenici u logoru Rabić bili izloženi fizičkom i psihičkom zlostavljanju, premlaćivanju, nehumanim higijenskim uslovima, uskraćivanju hrane i odvođenju na prinudni rad, pri čemu se pojedini zatočenici nisu vratili živi. U sudskim postupcima za ratne zločine više osoba osuđeno je za zločine počinjene nad zatočenicima u ovim objektima, a utvrđene činjenice predstavljaju deo pravosnažno dokumentovanih događaja iz rata u Derventi.

Ratna dešavanja u Derventi obuhvatala su zločine nad pripadnicima različitih nacionalnih zajednica, a stradanja civila i zarobljenika ostala su predmet sudskih postupaka, istraživanja i komemoracija.

(RTRS)