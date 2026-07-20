Vučić najavio: Izbori će biti veoma brzo raspisani, podnosim ostavku i prelazim u premijersku trku

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, tokom obilaska gradilišta mosta preko Velike Morave kod Svilajnca, da će parlamentarni izbori u zemlji biti raspisani u najkraćem roku.

On je poručio da je Srbija demokratsko društvo i da će odluka građana na predstojećim izborima biti u potpunosti poštovana.

„Biće izbori veoma brzo raspisani. Ljudi na izborima uvek nepogrešivo donesu odluku, na kraju krajeva na racionalan način razmišljajući o svojim porodicama“, istakao je Vučić.

O spekulacijama o premijerskoj funkciji bez izbora

Odgovarajući na medijske navode o mogućem povratku na mesto predsednika Vlade bez izlazaka na birališta, Vučić je naglasio da takav scenario ne dolazi u obzir. Iako zakonski i legalno postoji opcija da nakon ostavke Vlade dobije mandat od skupštinske većine, on je tu mogućnost eksplicitno odbacio.

„Neću sebi da dajem funkciju za koju nisam tražio glas naroda. Kada i ako budem tražio glas od naroda za tu funkciju, tek kad budem dobio glas od naroda mogu to eventualno da postanem“, izričit je bio predsednik.

Detaljan plan: Ostavka, povlačenje i kampanja sa listom „Ujedinjena Srbija“

Vučić je objasnio da je trenutno najizgledniji scenario taj da Vlada podnese ostavku ili zvanično obavesti Parlament da više nema potrebnu većinu. U tom trenutku, kao predsednik države, on će momentalno raspisati vanredne parlamentarne izbore.

„Još nekoliko dana ili maksimalno dve nedelje nakon toga ću ostati na funkciji predsednika zbog važnih državnih poslova i u tom periodu neću učestvovati u kampanji. Nakon toga ću podneti ostavku, napustiti državne prostorije, predati dokumentaciju i zvanično se priključiti listi ‘Ujedinjena Srbija’. Tada krećem od mesta do mesta širom Srbije kako bih od naroda tražio direktnu podršku za mandat predsednika Vlade“, zaključio je Vučić.

(Pančevac/Beta)